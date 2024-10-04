Стив Брюс призвал МЮ не увольнять Тен Хага

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Стив Брюс призвал "красных дьяволов" не увольнять главного тренера Эрика Тен Хага.

Будущее Тен Хага оказалось под большим вопросом из-за невыразительного старта "Юнайтед" в новом сезоне. Подопечные Эрика успели потерпеть домашние поражения от "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" со счетом 0:3.



Однако Брюс выступает против очередной смены главного тренера. Стив чувствует, что "Юнайтед" указал бы Тен Хагу на дверь еще минувшим летом, если бы хотел этого.



"Думаю, летом они совершили сознательный поступок (продолжить сотрудничество с Тен Хагом), и я не ожидаю, что что-либо изменится".



"Таково мое ощущение, и я надеюсь на это, потому что постоянные изменения не несут никакой пользы".



"Тебе нужно немного стабильности в том, что они стараются делать, и я думаю, они приняли свое решение летом".



"Поэтому будем надеяться, это будет позитивной вещью, и они смогу добиться пары положительных результатов. Я определенно надеюсь на это", — сообщил Брюс talkSPORT.