Харгривз считает, что Де Лигта нужно убрать из старта МЮ на матч с "Виллой"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз считает, что главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг должен убрать защитника Маттейса Де Лигта из стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в воскресенье.

Накануне Де Лигт пережил кошмарный вечер, раз за разом упуская нападающего "Порту" Саму Омородиона в матче Лиги Европы.



В конце концов Тен Хаг не выдержали и на 79-й минуте заменил своего бывшего подопечного по "Аяксу" на ветерана Джонни Эванса.



Анализируя ничью 3:3, Харгривз приходит к выводу, что "Юнайтед" может оказаться в беде, если в воскресенье Де Лигт появится на поле "Вилла Парк" с первых минут.



"Против "Виллы" на выходных сыграет Харри (Магуайр). Думаю, он должен сыграть. Сегодня Де Лигту было тяжело, Саму — очень взрывной и мощный игрок, но Олли Уоткинс, Джон Дуран... Это будет ничуть не легче. Поэтому тренер должен принять ряд важных решений".



"У них возникало так много дыр в обороне. "Манчестер Юнайтед" никак не препятствовал подачам с флангов, а проигрывать 3:2 после того, как ты вел 2:0, это нелепо. Средняя часть матча была безумием. И подобное творится уже пару лет", — цитирует Харгривза Daily Mirror.