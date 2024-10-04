Харгривз считает, что Де Лигта нужно убрать из старта МЮ на матч с "Виллой"

Маттейс Де Лигт Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз считает, что главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг должен убрать защитника Маттейса Де Лигта из стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в воскресенье.

Накануне Де Лигт пережил кошмарный вечер, раз за разом упуская нападающего "Порту" Саму Омородиона в матче Лиги Европы.

В конце концов Тен Хаг не выдержали и на 79-й минуте заменил своего бывшего подопечного по "Аяксу" на ветерана Джонни Эванса.

Анализируя ничью 3:3, Харгривз приходит к выводу, что "Юнайтед" может оказаться в беде, если в воскресенье Де Лигт появится на поле "Вилла Парк" с первых минут.

"Против "Виллы" на выходных сыграет Харри (Магуайр). Думаю, он должен сыграть. Сегодня Де Лигту было тяжело, Саму — очень взрывной и мощный игрок, но Олли Уоткинс, Джон Дуран... Это будет ничуть не легче. Поэтому тренер должен принять ряд важных решений".

"У них возникало так много дыр в обороне. "Манчестер Юнайтед" никак не препятствовал подачам с флангов, а проигрывать 3:2 после того, как ты вел 2:0, это нелепо. Средняя часть матча была безумием. И подобное творится уже пару лет", — цитирует Харгривза Daily Mirror.


Метки Де Лигт, Манчестер Юнайтед, Харгривз

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2024 14:00

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  1. kapitoxa 04.10.2024 15:34 # kapitoxa
    за 500к в жирону уйдет

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  2. sufferwell 04.10.2024 14:54 # sufferwell
    Гениальный трансфер!

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  4. empry 04.10.2024 14:27 # empry
    Еще 600 млн на трансферы этому гению!

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