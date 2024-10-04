Магуайр раскритиковал игру МЮ в обороне против "Порту"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр раскритиковал игру своей команды в матче Лиги Европы против "Порту".

Забив два быстрых гола против "Порту", затем "Юнайтед" трижды пропустил и оказался на волоске от поражения. Только гол вышедшего на замену Магуайра в компенсированное время позволил "красным дьяволам" вырвать ничью 3:3.



По мнению Магуайра его команда должна лучше обороняться, а также больше верить в себя.



"Когда ведешь 2:0 на выезде в такого рода месте, нужно играть чуть надежнее и безопаснее. У нас было слишком много свободных зон, слишком много передач шли в штрафную с флангов, и в конце концов они наказали нас".



"Мы очень хорошо играли с мячом в первом тайме, и нам просто нужно больше делать без мяча".



"Пожалуй, это начинается с веры. Когда ведешь 2:0 и затем пропускаешь, это говорит о том, что парням не хватает веры в то, что они могут взять и выиграть матч".



"Это нечто, что нам нужно осознавать и на чем нужно сосредоточиться. А когда мы пропускаем, нам нужно собраться и сплотиться, потому что это неотъемлемая часть футбола. Нам нужно прибавить в этом", — цитирует Магуайра Sky Sports.