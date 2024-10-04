Рэтклифф посетит матч МЮ против "Виллы"

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф лично посетит судьбоносный для главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в воскресенье.

Ожидается, что боссы "Юнайтед" примут решение насчет Тен Хага в предстоящий международный перерыв, до которого "дьяволам" лишь остается совершить выезд в Бирмингем.



Рэтклифф часто присутствует на "Олд Траффорд", но выездные матчи "Юнайтед" посещает только по особенным случаям, и в воскресенье будет как раз такой повод.



Как сообщает Daily Mirror, глава химической компании Ineos специально прилетит в Великобританию, чтобы присутствовать на "Вилла Парк" и своими глазами оценить игру команды Тен Хага.



Любое решение, которое бы затем ни принял Рэтклифф в отношении Тен Хага, будет совместным с сэром Дейвом Брэйлсфордом и Джоэлом Глэйзером. Также сэр Джим учтет рекомендации директоров клуба Омара Беррады и Дэна Эшуорта.



Добавим, в случае увольнения Тен Хага "Юнайтед" придется раскошелиться на компенсацию в 17.5 млн. фунтов. Эта сумма была бы меньше, если бы не решение клуба продлить контракт с Эриком минувшим летом.