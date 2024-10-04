ПСЖ готов сделать предложение Салаху

Французский ПСЖ готов предложить нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху роскошный контракт на три года.

Как известно, действующий контракт Салаха с "Ливерпулем" истекает в конце сезона, и в сентябре Мохамед поведал, что пока не обсуждал новую сделку.



Наиболее вероятным направлением для Салаха считается Саудовская Аравия, однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что ПСЖ готов предложить 32-летнему игроку сборной Египта возможность остаться в европейском футболе.



На "Парк де Пренс" верят, что Салах достаточно хорош, чтобы отыграть на высочайшем уровне еще минимум три сезона. Парижане готовы платить Мохамеду в три с лишним раза больше, нежели он получает в "Ливерпуле".



Боссы ПСЖ находятся под давлением, не сумев равноценно заменить звездных Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе. Этим и объясняется их готовность потратиться на приглашение Салаха свободным агентом.



Будучи зарубежным клубом, ПСЖ уже с января сможет свободно вести переговоры с Салахом и даже заключить предварительный контракт.