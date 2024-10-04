ПСЖ готов сделать предложение Салаху

Мохамед Салах Французский ПСЖ готов предложить нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху роскошный контракт на три года.

Как известно, действующий контракт Салаха с "Ливерпулем" истекает в конце сезона, и в сентябре Мохамед поведал, что пока не обсуждал новую сделку.

Наиболее вероятным направлением для Салаха считается Саудовская Аравия, однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что ПСЖ готов предложить 32-летнему игроку сборной Египта возможность остаться в европейском футболе.

На "Парк де Пренс" верят, что Салах достаточно хорош, чтобы отыграть на высочайшем уровне еще минимум три сезона. Парижане готовы платить Мохамеду в три с лишним раза больше, нежели он получает в "Ливерпуле".

Боссы ПСЖ находятся под давлением, не сумев равноценно заменить звездных Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе. Этим и объясняется их готовность потратиться на приглашение Салаха свободным агентом.

Будучи зарубежным клубом, ПСЖ уже с января сможет свободно вести переговоры с Салахом и даже заключить предварительный контракт.


Метки Ливерпуль, ПСЖ, Салах, слухи

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 04.10.2024 11:35 # gerrard08
    Эксклюзивные материалы от сана это конечно ор

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  2. zaeba1l 04.10.2024 11:25 # zaeba1l
    Не поедет он к кафирам.

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  3. gameboy 04.10.2024 11:00 # gameboy
    Вот это нихуя себе

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