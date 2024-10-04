Тен Хаг испытывает "смешанные чувства" после матча с "Порту"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что испытывает смешанные чувства после матча Лиги Европы против "Порту".

Проявив характер, благодаря голу Харри Магуайра в компенсированное время "Юнайтед" смог вырвать ничью 3:3 в Португалии.



Но ранее в матче "Юнайтед" разбазарил преимущество в два гола, поэтому Тен Хаг готов как похвалить свою команду, так и раскритиковать.



"Смешанные чувства. Мы забили два отличных гола, а затем мы выключились из игры. Мы утратили контроль над владением мяча и обороной, мы выключились. Первый пропущенный гол был совершенно необязательным, но после этого стадион вспыхнул, и нам стало очень тяжело".



"Мы обсудили это в перерыве, а затем пропустили третий гол, такой необязательный. Мы снова сыграли неважно в обороне. Это также связано с концентрацией".



"Но затем я должен похвалить парней за то, как они вернулись в игру и как они сражались, найдя способ сравнять счет", — приводит слова Тен Хага ESPN.