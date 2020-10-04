"Ньюкасл" может построить новый стадион

"Ньюкасл" рассматривает возможность переезда с "Сент-Джеймс Парк" и строительства нового стадиона.

Ранее на этой неделе стало известно, что на рассмотрении у "Ньюкасла" находятся архитектурные планы по увеличению вместимости "Сент-Джеймс Парк" за пределы 60,000 зрителей.



Реконструкция существующего стадиона оценивается в сумму от 800 миллионов фунтов до 1 млрд. фунтов, однако "Ньюкасл" может обратиться к еще более затратному варианту.



По информации i Sport, "Ньюкасл" всерьез рассматривает возможность строительства совершенно нового стадиона. В таком случае клубу пришлось бы раскошелиться примерно на 2 млрд. фунтов.



"Ньюкасл" собирается принять окончательное решение в начале 2025 года, проконсультировавшись с болельщиками, но этот выбор больше зависит от того, насколько крупный чек готов выписать Суверенный фонд Саудовской Аравии, владеющий "сороками".