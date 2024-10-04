Тен Хаг объяснил замену Рэшфорда в перерыве против "Порту"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг дал неожиданное объяснение замены нападающего Маркуса Рэшфорда в перерыве матча Лиги Европы против "Порту" (3:3).

Рэшфорд был одним из лучших в составе "Юнайтед" в четверг вечером. Именно Маркус открыл счет, вскоре также отдав результативную передачу на Расмуса Хейлунда, благодаря чему "красные дьяволы" повели в счете 0:2.



Однако на второй тайм Рэшфорд не вышел, и Тен Хаг объясняет это тем, что держал в уме выезд к "Астон Вилле" в Премьер-Лиге в ближайшее воскресенье.



"Нам нужно использовать ротацию. Нас ждет сложный матч в воскресенье, поэтому нам нужно, чтобы игроки были в хорошей физической форме и свежими".



"Гарначо не попал в стартовый состав, но он замечательно играет — не только в воскресенье (против "Тоттенхэма"), но и весь сезон".



"Уже совсем скоро матч с "Виллой". У них на день больше для восстановления, и это будет выездной матч".



"Гарначо был моим лучшим игроком в воскресенье, причем с большим перевесом, а также во многих других матчах. Думаю, в этом сезоне он так много дает нашей атакующей игре, создавая моменты, ассистируя и забивая".



"Мы должны использовать и Гарначо, и у нас есть два очень хороших игрока на этом фланге".



"Связана ли замена Рэшфорда с его ролью в первом пропущенном голе? Мне еще нужно посмотреть повторы, но я думаю, мы определенно защищались не лучшим образом на левом фланге. Маркус сыграл свою роль в этом, но, как я уже сказал, дело было в Гарначо, и у меня нет ничего против Рэши", — сообщил Тен Хаг TNT Sports.