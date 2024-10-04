Тен Хаг: "Не судите нас сейчас, судите в конце сезона"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал повременить с выводами насчет его команды до окончания сезона.

Накануне вечером "Юнайтед" был на волоске от своего четвертого поражения в этом сезоне с учетом всех соревнований, однако гол Харри Магуайра в компенсированное время позволил "красным дьяволам" вырвать ничью 3:3 против "Порту" в Лиге Европы.

Тен Хаг продолжает находиться под колоссальным давлением, однако Эрик уверен, что команда его по-прежнему слушается и сможет улучшить свою игру.

"У нас все наладится. Не судите нас в данный момент, судите нас в конце сезона. Мы находимся в процессе, и мы прибавим. Мы уже два сезона достигаем финалов, поэтому просто подождите".

"Мы должны развивать и улучшать эту команду. Мы будем продолжать трудиться, и мы будем сражаться".

"Вы видели дух и связь между тренерским штабом и игроками, и вместе мы хотим добиваться вещей. У нас есть этот хороший настрой, но некоторые оборонительные аспекты нам нужно улучшить", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Порту, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2024 07:00

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  1. sufferwell 04.10.2024 09:07 # sufferwell
    Ты не доработаешь до его конца

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  2. zhanik7 04.10.2024 07:51 # zhanik7
    да все уже дождались! там на пороге ОТ Тухлый стоит.

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  3. adileteo 04.10.2024 07:12 # adileteo
    Только ты до конца сезона не доработаешь

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