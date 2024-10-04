ФИФА меняет правила летнего трансферного окна из-за клубного Чемпионата Мира

Клубный Чемпионат Мира ФИФА внесла изменения в летнее трансферное окно, чтобы уладить проблемы, связанные с клубным Чемпионатом Мира.

Как известно, клубный Чемпионат Мира по новому формату будут сыгран в Соединенных Штатах с 15 июня по 13 июля следующим летом. Среди 32 участников турнира значатся "Манчестер Сити" и "Челси".

Нюанс в том, что контракты ряда игроков, чьи клубы участвуют в турнире, истекают 30 июня. Например, "Сити" рискует остаться без Кевина Де Брюйне и Илкая Гюндогана посреди дистанции.

То же самое касается арендных соглашений, из-за чего "Челси" может недосчитаться Джейдона Санчо на полпути.

Как сообщает Sky Sports, ФИФА просит клубы взять в Соединенные Штаты свои сильнейшие составы, а для решения описанных выше проблем будут внесены изменения в правила.

Для всех участников клубного Чемпионата Мира будет создано дополнительное трансферное окно с 1 по 10 июня 2025, чтобы зарегистрировать своих новичков.

Помимо этого, с 27 июня по 3 июля 2025 клубы смогут или заменить уходящих игроков в своих заявках, или продлить истекающие контракты до окончания турнира. Правда, сыграть за две различные команды на клубном Чемпионате Мира ФИФА никому не разрешит.


Метки клубный Чемпионат Мира, Манчестер Сити, трансферы, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2024 06:00

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