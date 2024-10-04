ФИФА меняет правила летнего трансферного окна из-за клубного Чемпионата Мира

ФИФА внесла изменения в летнее трансферное окно, чтобы уладить проблемы, связанные с клубным Чемпионатом Мира.

Как известно, клубный Чемпионат Мира по новому формату будут сыгран в Соединенных Штатах с 15 июня по 13 июля следующим летом. Среди 32 участников турнира значатся "Манчестер Сити" и "Челси".



Нюанс в том, что контракты ряда игроков, чьи клубы участвуют в турнире, истекают 30 июня. Например, "Сити" рискует остаться без Кевина Де Брюйне и Илкая Гюндогана посреди дистанции.



То же самое касается арендных соглашений, из-за чего "Челси" может недосчитаться Джейдона Санчо на полпути.



Как сообщает Sky Sports, ФИФА просит клубы взять в Соединенные Штаты свои сильнейшие составы, а для решения описанных выше проблем будут внесены изменения в правила.



Для всех участников клубного Чемпионата Мира будет создано дополнительное трансферное окно с 1 по 10 июня 2025, чтобы зарегистрировать своих новичков.



Помимо этого, с 27 июня по 3 июля 2025 клубы смогут или заменить уходящих игроков в своих заявках, или продлить истекающие контракты до окончания турнира. Правда, сыграть за две различные команды на клубном Чемпионате Мира ФИФА никому не разрешит.