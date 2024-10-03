"Челси" одержал комфортную победу над "Гентом"

"Челси" одержал свою вторую победу в Лиге Конференций, разобравшись дома с бельгийским "Гентом" — 4:2.

Гости из Бельгии продержались на "Стэмфорд Бридж" только до 12-й минуты, когда Михаил Мудрик навесил с правого края штрафной в район дальней штанги, а Ренату Вейга пробил головой с отскоком от газона — 1:0.



"Челси" полностью доминировал над соперником, но постепенно "Гент" стал прибавлять и тоже стал создавать угрозы чужим воротам.



Едва начался второй тайм, как Педру Нету поборолся за мяч на правом краю штрафной и пробил с подъема в ближний угол ворот — 2:0.



Почти сразу Цуеси Ватанабэ отыграл один гол, головой пробив с близкого расстояния — 2:1.



Однако на 63-й минуте все встало на свои места. Набежавший Кристофер Нкунку ударом низом в касание из пределов штрафной вогнал мяч в ворота — 3:1.



На 70-й минуте свой дебютный гол за "Челси" забил Кирнан Дьюсбери-Холл, который нанес удар в касание по мячу, отобранному защитником у Нкунку в штрафной — 4:1.



В самой концовке Омри Гандельман подсластил пилюлю для "Гента", отыграв еще один гол — 4:2.



"Челси" (Англия) — "Гент" (Бельгия) — 4:2 (1:0)



Голы: Вейга 12, Нету 46, Нкунку 63, Дьюсбери-Холл 70 — Ватанабэ 50, Гандельман 90.



"Челси": Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Бадиашиле, Вейга, Казадеи, Дьюсбери-Холл, Нету (Джордж 80), Фелиш, Нкунку (Гиу 80), Мудрик.