"Вилла" повысила цену за Дурана до 80 млн. фунтов
"Астон Вилла" повысила цену за нападающего Джона Дурана до 80 миллионов фунтов.
Минувшим летом приобрести Дурана пытались "Челси" и "Вест Хэм", однако никто из заинтересованных клубов не решился заплатить запрошенные "Виллой" 40 млн. фунтов.
На "Вилла Парк" совершенно не жалеют, что Дуран остался, потому что 20-летний колумбиец великолепно начал новый сезон.
Дуран забил уже четыре гола в Премьер-Лиге, хотя сыграл лишь 28% от шести первых матчей. По скорострельности Джон превосходит самого Эрлинга Холанда.
Также Дуран забил по голу в Кубке Лиги и Лиге Чемпионов, включая победный против "Баварии" в минувшую среду (1:0).
Как сообщает TEAMtalk, продажа Дурана в январе не может быть исключена, но теперь "Вилла" хочет за свою восходящую звезду 80 млн. фунтов. А если Джон продолжит в том же духе, бирмингемский клуб будет готов еще поднять цену — до 100 млн. фунтов.
03.10.2024 23:00
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