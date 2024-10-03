Карсли: "Магуайру по-прежнему отводится важная роль"

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли заявил, что по-прежнему отводит важную роль защитнику "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайру.

31-летнего Магуайра не оказалось среди 25 игроков, которых Карсли в четверг вызвал на матчи Лиги Наций против Греции и Финляндии.



По словам Карсли, он принял это решение не из-за формы Магуайра. Просто Ли хочет посмотреть в деле других центральных защитников.



"Это возможность посмотреть на других игроков. Форма здесь не при чем. В два ближайших сбора мы посмотрим на других игроков".



"Во время предыдущего сбора мы увидели выгоду от того, когда ваш состав свеж и полон энергии. Важно не просто "скопировать и вставить" — я хочу, чтобы они чувствовали, что заслужили свое место в составе. Люди хотят знать, каково их положение в долгосрочной перспективе, но я сказал всем игрокам, что это краткосрочная ситуация".



"Харри — тот игрок, с которым я работал в прошлом. Он был очень позитивно настроен во время нашего разговора. Я просто объяснил ему своему решение — у нас есть ряд хороших центральных защитников, которых мы хотим посмотреть в деле. Харри по-прежнему отводится важная роль — не только в этой команде, но и в этой кампании", — цитирует Карсли Sky Sports.