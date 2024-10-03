"Тоттенхэм" победил "Ференцварош"
"Тоттенхэм" одержал вторую подряд победу в Лиге Европы, одолев на выезде венгерский "Ференцварош" со счетом 1:2.
Наставник "шпор" Анге Постекоглу произвел семь изменений в стартовом составе относительно победы 0:3 над "Манчестер Юнайтед" в прошлое воскресенье, придержав многих основных игроков в запасе. В нападении дебютировал за клуб 19-летний нападающий Уилл Ланкшир.
В начале матча "Тоттенхэм" владел небольшим территориальным преимуществом, но первым к созданию моментов перешел "Ференцварош". На 17-й минуте Барнабаш Варга поразил ворота гостей ударом головой с отскоком от газона, но гол не был засчитан из-за офсайда.
В следующей атаке хозяев Варга снова оказался на ударной позиции, пробив в упор прямо в Гульельмо Викарио.
"Шпоры" ответили на 23-й минуте, когда Пап Матар Сарр завладел мячом в чужой штрафной после удачного отскока и пробил по воротам — 0:1.
Гол придал "Тоттенхэму" уверенности, и остаток первого тайма гости провели первым номером, угрожая воротам "Ференцвароша".
Во втором тайме хозяева рисковали, но, скорее, могли пропустить еще, чем сравнять счет. Ланкшир пробил рядом с крестовиной, Тимо Вернер не реализовал выход один на один, а Бреннан Джонсон сотряс перекладину.
Интрига умерла только на 86-й минуте, когда Джонсон подработал мяч в штрафной и пробил меж двух защитников с отскоком от штанги — 0:2.
На последней минуте Варга замкнул прострел с левого фланга, пробив в касание под перекладину, но это уже ничего не изменило — 1:2.
"Тоттенхэм" одержал довольно комфортную победу, хотя создал моментов больше, чем на два гола. Пока "шпоры" идут в Лиге Европы со 100-процентным результатом.
"Ференцварош" (Венгрия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:2 (0:1)
Голы: Варга 90 — Сарр 23, Джонсон 86.
"Тоттенхэм": Викарио, Грей, Дэвис, Ромеро, Порро, Биссума, Сарр (Соланке 82), Бергвалл (Кулусевски 65), Мур, Вернер (Джонсон 65), Ланкшир (Мэддисон 66).
03.10.2024 21:45
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канешн до 1/4 думаю в этом рофлотурике спокойно можно дойти на этом составе.
Но Дисаси или Бадиашиль точно подруинять в важных матчах, нельзя с ними играть в решающих стадиях, даже в этом рофлотурике. Далбаеб на Бадиашиле все пускает, что ему за спину кидает, или в очко пускает или еще куда, кароч вроде огромный защ, а его будто нету. Дисаси просто телега медленная, мимо него будто паравозы проезжают.
Мудрик и Нету порадовали, фланги шустрые ну и типа на уровне этих бичей даже Мудрик топ футболистом кажется.
Фелиш хуйней страдает. Надеюсь Мареска даст ему пи3ды, это ваще не годится, крутится на месте в очко всем мячи кинуть пытается...у чувака челендж...
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Та как так то? 2-0 же вел МЮ, какие 3-3? Тен Хаг, живи!
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Квагмаер как настоящий батя, провайдер мемов и культурный лидер впрягается за Тен Хага и дает ему отличный повод побазарить про менталитет и голод в команде на вьюхе. ОРУ просто
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Оставляйте лысого топаря до конца сезона!
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Легенда
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Ахаххахахахах, холодильник спас жепу 7Хага, ору!
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оруууууууу
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бадиашиль сук кринжовое позорище.
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арбузник все тот же гляжу)))
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крыса ёбаная
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Ахахаххахха, грызунишка второй матч подряд с КК. Капитан, 6ля...
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дисаси и бадиашиль 2 кринжа блять)
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Нкунку спустил на охранника
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6ля играйте с тосином , а не фофана в апл....
п13дец чувак спокойный, уверенный. еще и пас просто пушечка, почти как колвил раздает
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БАЛЯЯЯЯЯЯЯ а я думаю хуле никто не пишет в анонсе лиге европы...а они блять главную сменили...я там сижу распыляюсь блять!!
КАРОЧ если в 2 словах, ТО МНЕ НУЖЕН ГОЛ ФЕЛИША!
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Как же хорошо Щолсей, аж Нкунку надул синий сургутский презик, что тот сразу порвался.
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нкунку позорник ток против всяких бомжей
свой синий презик надувает вуахахахахахаха
это членси братишки мы сила
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я хочу джо гомеса, осимхена и паспорт гражданина россии, братишечки
верю что в новом году все мои желания сбудутся камон красифф
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Ну если и после этого матча не уволят 7Хага... Лютый пиздец в первом тайме в обороне МЮ, а физрук юзает схему 2-3-5 во втором.
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Мю зaeбал
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