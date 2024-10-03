"Тоттенхэм" победил "Ференцварош"

Бреннан Джонсон "Тоттенхэм" одержал вторую подряд победу в Лиге Европы, одолев на выезде венгерский "Ференцварош" со счетом 1:2.

Наставник "шпор" Анге Постекоглу произвел семь изменений в стартовом составе относительно победы 0:3 над "Манчестер Юнайтед" в прошлое воскресенье, придержав многих основных игроков в запасе. В нападении дебютировал за клуб 19-летний нападающий Уилл Ланкшир.

В начале матча "Тоттенхэм" владел небольшим территориальным преимуществом, но первым к созданию моментов перешел "Ференцварош". На 17-й минуте Барнабаш Варга поразил ворота гостей ударом головой с отскоком от газона, но гол не был засчитан из-за офсайда.

В следующей атаке хозяев Варга снова оказался на ударной позиции, пробив в упор прямо в Гульельмо Викарио.

"Шпоры" ответили на 23-й минуте, когда Пап Матар Сарр завладел мячом в чужой штрафной после удачного отскока и пробил по воротам — 0:1.

Гол придал "Тоттенхэму" уверенности, и остаток первого тайма гости провели первым номером, угрожая воротам "Ференцвароша".

Во втором тайме хозяева рисковали, но, скорее, могли пропустить еще, чем сравнять счет. Ланкшир пробил рядом с крестовиной, Тимо Вернер не реализовал выход один на один, а Бреннан Джонсон сотряс перекладину.

Интрига умерла только на 86-й минуте, когда Джонсон подработал мяч в штрафной и пробил меж двух защитников с отскоком от штанги — 0:2.

На последней минуте Варга замкнул прострел с левого фланга, пробив в касание под перекладину, но это уже ничего не изменило — 1:2.

"Тоттенхэм" одержал довольно комфортную победу, хотя создал моментов больше, чем на два гола. Пока "шпоры" идут в Лиге Европы со 100-процентным результатом.

"Ференцварош" (Венгрия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:2 (0:1)

Голы: Варга 90 — Сарр 23, Джонсон 86.

"Тоттенхэм": Викарио, Грей, Дэвис, Ромеро, Порро, Биссума, Сарр (Соланке 82), Бергвалл (Кулусевски 65), Мур, Вернер (Джонсон 65), Ланкшир (Мэддисон 66).


Метки Лига Европы, обзор матча, Тоттенхэм, Ференцварош

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2024 21:45

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. bembo 04.10.2024 00:00 # bembo
    канешн до 1/4 думаю в этом рофлотурике спокойно можно дойти на этом составе.
    Но Дисаси или Бадиашиль точно подруинять в важных матчах, нельзя с ними играть в решающих стадиях, даже в этом рофлотурике. Далбаеб на Бадиашиле все пускает, что ему за спину кидает, или в очко пускает или еще куда, кароч вроде огромный защ, а его будто нету. Дисаси просто телега медленная, мимо него будто паравозы проезжают.


    Мудрик и Нету порадовали, фланги шустрые ну и типа на уровне этих бичей даже Мудрик топ футболистом кажется.

    Фелиш хуйней страдает. Надеюсь Мареска даст ему пи3ды, это ваще не годится, крутится на месте в очко всем мячи кинуть пытается...у чувака челендж...

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  2. redwhitegun 03.10.2024 23:56 # redwhitegun
    Та как так то? 2-0 же вел МЮ, какие 3-3? Тен Хаг, живи!

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  3. blueisthecolor 03.10.2024 23:54 # blueisthecolor
    Квагмаер как настоящий батя, провайдер мемов и культурный лидер впрягается за Тен Хага и дает ему отличный повод побазарить про менталитет и голод в команде на вьюхе. ОРУ просто

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  4. dexter 03.10.2024 23:53 # dexter
    Оставляйте лысого топаря до конца сезона!

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  5. ratamahatta 03.10.2024 23:53 # ratamahatta
    Легенда

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  6. dexter 03.10.2024 23:52 # dexter
    Ахаххахахахах, холодильник спас жепу 7Хага, ору!

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  7. narcot 03.10.2024 23:52 # narcot
    оруууууууу

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  8. bembo 03.10.2024 23:51 # bembo
    бадиашиль сук кринжовое позорище.

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  9. b84 03.10.2024 23:44 # b84
    арбузник все тот же гляжу)))

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  10. narcot 03.10.2024 23:43 # narcot
    крыса ёбаная

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  11. dexter 03.10.2024 23:42 # dexter
    Ахахаххахха, грызунишка второй матч подряд с КК. Капитан, 6ля...

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  12. bembo 03.10.2024 23:42 # bembo
    дисаси и бадиашиль 2 кринжа блять)

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  13. ohrannik 03.10.2024 23:39 # ohrannik
    Нкунку спустил на охранника

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  14. bembo 03.10.2024 23:36 # bembo
    6ля играйте с тосином , а не фофана в апл....
    п13дец чувак спокойный, уверенный. еще и пас просто пушечка, почти как колвил раздает

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  15. bembo 03.10.2024 23:33 # bembo
    БАЛЯЯЯЯЯЯЯ а я думаю хуле никто не пишет в анонсе лиге европы...а они блять главную сменили...я там сижу распыляюсь блять!!

    КАРОЧ если в 2 словах, ТО МНЕ НУЖЕН ГОЛ ФЕЛИША!

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  16. hachidlo 03.10.2024 23:31 # hachidlo
    Как же хорошо Щолсей, аж Нкунку надул синий сургутский презик, что тот сразу порвался.

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  17. bemba 03.10.2024 23:28 # bemba
    нкунку позорник ток против всяких бомжей
    свой синий презик надувает вуахахахахахаха
    это членси братишки мы сила

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  18. bemba 03.10.2024 23:21 # bemba
    я хочу джо гомеса, осимхена и паспорт гражданина россии, братишечки
    верю что в новом году все мои желания сбудутся камон красифф

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  19. dexter 03.10.2024 23:13 # dexter
    Ну если и после этого матча не уволят 7Хага... Лютый пиздец в первом тайме в обороне МЮ, а физрук юзает схему 2-3-5 во втором.

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  20. ratamahatta 03.10.2024 23:12 # ratamahatta
    Мю зaeбал

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