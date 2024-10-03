"Тоттенхэм" победил "Ференцварош"

"Тоттенхэм" одержал вторую подряд победу в Лиге Европы, одолев на выезде венгерский "Ференцварош" со счетом 1:2.

Наставник "шпор" Анге Постекоглу произвел семь изменений в стартовом составе относительно победы 0:3 над "Манчестер Юнайтед" в прошлое воскресенье, придержав многих основных игроков в запасе. В нападении дебютировал за клуб 19-летний нападающий Уилл Ланкшир.



В начале матча "Тоттенхэм" владел небольшим территориальным преимуществом, но первым к созданию моментов перешел "Ференцварош". На 17-й минуте Барнабаш Варга поразил ворота гостей ударом головой с отскоком от газона, но гол не был засчитан из-за офсайда.



В следующей атаке хозяев Варга снова оказался на ударной позиции, пробив в упор прямо в Гульельмо Викарио.



"Шпоры" ответили на 23-й минуте, когда Пап Матар Сарр завладел мячом в чужой штрафной после удачного отскока и пробил по воротам — 0:1.



Гол придал "Тоттенхэму" уверенности, и остаток первого тайма гости провели первым номером, угрожая воротам "Ференцвароша".



Во втором тайме хозяева рисковали, но, скорее, могли пропустить еще, чем сравнять счет. Ланкшир пробил рядом с крестовиной, Тимо Вернер не реализовал выход один на один, а Бреннан Джонсон сотряс перекладину.



Интрига умерла только на 86-й минуте, когда Джонсон подработал мяч в штрафной и пробил меж двух защитников с отскоком от штанги — 0:2.



На последней минуте Варга замкнул прострел с левого фланга, пробив в касание под перекладину, но это уже ничего не изменило — 1:2.



"Тоттенхэм" одержал довольно комфортную победу, хотя создал моментов больше, чем на два гола. Пока "шпоры" идут в Лиге Европы со 100-процентным результатом.



"Ференцварош" (Венгрия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:2 (0:1)



Голы: Варга 90 — Сарр 23, Джонсон 86.



"Тоттенхэм": Викарио, Грей, Дэвис, Ромеро, Порро, Биссума, Сарр (Соланке 82), Бергвалл (Кулусевски 65), Мур, Вернер (Джонсон 65), Ланкшир (Мэддисон 66).