Брантуэйт получил травму на тренировке "Эвертона"

Джаррад Брантуэйт Защитник "Эвертона" Джаррад Брантуэйт получил травму бедра на тренировке и теперь рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу.

Перенеся операцию на паховой области летом, Брантуэйт только в минувший уикенд вернулся на футбольное поле.

Возвращение 22-летнего англичанина позволило "Эвертону" одержать свою первую победу в новом сезоне Премьер-Лиги — 2:1 против "Кристал Пэлас".

Однако на этой неделе Брантуэйт повредил свое бедро на тренировке, и теперь участие Джаррада в ближайшем матче "ирисок" находится под большим вопросом, сообщает The Guardian.

Если Брантуэйт не выйдет на поле "Гудисон Парк" в субботу, то снова сыграет за "Эвертон" уже после международного перерыва — против "Ипсвича" 19 октября.


Метки Брантуэйт, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2024 21:00

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