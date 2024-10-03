Брантуэйт получил травму на тренировке "Эвертона"

Защитник "Эвертона" Джаррад Брантуэйт получил травму бедра на тренировке и теперь рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу.

Перенеся операцию на паховой области летом, Брантуэйт только в минувший уикенд вернулся на футбольное поле.



Возвращение 22-летнего англичанина позволило "Эвертону" одержать свою первую победу в новом сезоне Премьер-Лиги — 2:1 против "Кристал Пэлас".



Однако на этой неделе Брантуэйт повредил свое бедро на тренировке, и теперь участие Джаррада в ближайшем матче "ирисок" находится под большим вопросом, сообщает The Guardian.



Если Брантуэйт не выйдет на поле "Гудисон Парк" в субботу, то снова сыграет за "Эвертон" уже после международного перерыва — против "Ипсвича" 19 октября.