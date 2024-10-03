Лиам Делап находится на радаре у "Челси"

На радаре у "Челси" в преддверии зимнего трансферного окна находится нападающий "Ипсвича" Лиам Делап.

Как и звезда "Челси" Коул Палмер, Делап является продуктом академии "Манчестер Сити". Свою карьеру Лиам тоже решил развивать за пределами клуба с "Этихад".



Ярко отыграв прошлый сезон за "Халл" на правах аренды из "Сити", минувшим летом Делап присоединился к вышедшему в Премьер-Лигу "Ипсвичу" по сделке стоимостью 20 миллионов фунтов.



21-летний англичанин уже успел проявить себя на уровне Премьер-Лиги, отметившись голом против "Фулхэма" и дублем против "Астон Виллы".



Как сообщает TEAMtalk, своими успехами Делап привлек внимание "Челси", который основательно закупился игроками минувшим летом и планирует провести зимнее трансферное окно относительно тихо.



При этом "Челси" открыт к покупке нападающего в январе, если предоставится правильная возможность.



Добавим, "Сити" принадлежит опция обратного выкупа Делапа, а также "горожанам" положена доля в 20% от последующей перепродажи игрока "Ипсвичем".