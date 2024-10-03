Скоулз: "Юнайтед" регрессирует при Тен Хаге"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что "красные дьяволы" регрессируют при главном тренере Эрике Тен Хаге.

Свой третий сезон при Тен Хаге "Юнайтед" начал, проиграв половину из первых шести матчей в Премьер-Лиге. Также "дьяволы" стартовали в Лиге Европы с разочаровывающей домашней ничьей 1:1 против "Твенте".



Скоулз чувствует, что дистанция "Юнайтед" от ведущих команд Премьер-Лиги только увеличивается, потому что развитие "дьяволов" идет в обратном направлении.



"Ты просто не понимаешь, где ждать следующего хорошего матча или победы. Думаю, даже игроки не понимают, чего тренер хочет от них. Они выглядят плохо натренированной командой. За ними сложно наблюдать".



"Позади уже два с небольшим года, и у меня есть ощущение, что у нас отсутствует прогресс, тогда как "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Арсенал" прибавили за это время".



"В случае с "Юнайтед" у тебя обратное ощущение — будто мы регрессируем. Мы движемся в неправильном направлении, как показывают результаты. Все фанаты хотят видеть, что мы на правильном пути, но налицо недостаток надежды. Пока что команда и близко не выглядит конкурентоспособной", — цитирует Скоулза Daily Mail.