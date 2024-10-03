Соланке впервые за семь лет вызван в сборную Англии

Доминик Соланке Нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке оказался среди 25 игроков, вызванных в сборную Англии на матчи Лиги Наций против Греции и Финляндии в этом месяце.

Этот вызов в национальную команду стал первым для Соланке за семь последних лет. Достичь этого Доминик смог, забив три гола в трех последних матчах за "Тоттенхэм".

Свой единственный на данный момент матч за сборную Англии 27-летний Соланке провел еще в 2017 году, появившись на замену в товарищеской встрече с Бразилией.

Также можно отметить, что в заявку вернулся защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер, которого временно исполняющий обязанности главного тренера английской сборной Ли Карсли оставил за бортом в сентябре. Вызов получил и полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, который в прошлом месяце был травмирован.

В то же время Карсли проигнорировал ряд игроков, включая Харри Магуайра, Тони Ливраменто, Джеймса Мэддисона, Эберечи Эзе, Моргана Роджерса, Джаррода Боуэна и Маркуса Рэшфорда.

Англичане, напомним, стартовали в Лиге Наций с побед против Ирландии и Финляндии в сентябре.

Свой путь в турнире подопечные Карлси продолжат матчем против Греции на "Уэмбли" 10 октября, а спустя три дня приедут в Хельсинки к финнам.

Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Греции и Финляндии

Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Ник Поуп ("Ньюкасл").

Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Леви Колуилл ("Челси"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Джон Стоунс, Рико Льюис, Кайл Уолкер (все — "Манчестер Сити").

Полузащитники: Конор Галлахер ("Атлетико"), Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед"), Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем Форест"), Эйнджел Гомес ("Лилль"), Деклан Райс ("Арсенал"), Коул Палмер ("Челси"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джуд Беллингем ("Реал").

Нападающие: Нони Мадуэке ("Челси"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Харри Кейн ("Бавария"), Букайо Сака ("Арсенал"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла"), Доминик Соланке ("Тоттенхэм").


Метки Карсли, сборная Англии, Соланке, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2024 18:00

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