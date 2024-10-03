Соланке впервые за семь лет вызван в сборную Англии

Нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке оказался среди 25 игроков, вызванных в сборную Англии на матчи Лиги Наций против Греции и Финляндии в этом месяце.

Этот вызов в национальную команду стал первым для Соланке за семь последних лет. Достичь этого Доминик смог, забив три гола в трех последних матчах за "Тоттенхэм".



Свой единственный на данный момент матч за сборную Англии 27-летний Соланке провел еще в 2017 году, появившись на замену в товарищеской встрече с Бразилией.



Также можно отметить, что в заявку вернулся защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер, которого временно исполняющий обязанности главного тренера английской сборной Ли Карсли оставил за бортом в сентябре. Вызов получил и полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, который в прошлом месяце был травмирован.



В то же время Карсли проигнорировал ряд игроков, включая Харри Магуайра, Тони Ливраменто, Джеймса Мэддисона, Эберечи Эзе, Моргана Роджерса, Джаррода Боуэна и Маркуса Рэшфорда.



Англичане, напомним, стартовали в Лиге Наций с побед против Ирландии и Финляндии в сентябре.



Свой путь в турнире подопечные Карлси продолжат матчем против Греции на "Уэмбли" 10 октября, а спустя три дня приедут в Хельсинки к финнам.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Греции и Финляндии



Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Ник Поуп ("Ньюкасл").



Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Леви Колуилл ("Челси"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Джон Стоунс, Рико Льюис, Кайл Уолкер (все — "Манчестер Сити").



Полузащитники: Конор Галлахер ("Атлетико"), Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед"), Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем Форест"), Эйнджел Гомес ("Лилль"), Деклан Райс ("Арсенал"), Коул Палмер ("Челси"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джуд Беллингем ("Реал").



Нападающие: Нони Мадуэке ("Челси"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Харри Кейн ("Бавария"), Букайо Сака ("Арсенал"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла"), Доминик Соланке ("Тоттенхэм").