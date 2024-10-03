Дуран: "Бавария" — клуб моей мечты"
Нападающий "Астон Виллы" Джон Дуран назвал немецкую "Баварию" "клубом своей мечты".
Дурану не нашлось места в стартовом составе "Виллы" на домашний матч Лиги Чемпионов против "Баварии" в среду вечером", но, появившись на замену во втором тайме, Джон забил свой шестой в сезоне гол, который обеспечил хозяевам победу 1:0.
После матча на "Вилла Парк" 20-летний колумбиец, которого бирмингемский клуб едва не продал минувшим летом, сделал неожиданное признание насчет "Баварии".
"Я чувствую себя счастливым, потому что смог забить. Особенно против такой отличной команды, как "Бавария", которая является клубом моей мечты".
"Я рад стать лучшим игроком матча против этой команды, что тоже было моей мечтой", — цитирует Дурана Daily Mail.
03.10.2024 17:00
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Не понимаю, почему Эмери маринует на лавке этого зверя. Он выходит на 15-20 минут каждый матч и приносит не меньше пользы чем Уоткинс. Можно же их совместить , выпуская вместе. А не ставить упорно мертвых Рэмси и Бэйли. В Брентфорде Олли часто выходил на левом фланге. Теперь понятно , почему Челси хотел купить этого парня. С поддержкой вингеров лондонцев и Палмера он бы наклепал 20 голов за сезон минимум.
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