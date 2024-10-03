Тен Хаг сетует на плохую игру нападающих

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что неважный старт его команды в новом сезоне связан с плохой игрой нападающих.

В данный момент "Юнайтед" находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги. Меньше, чем "красные дьяволы" (5), в дивизионе забил только располагающийся в зоне вылета "Саутгемптон" (3).



Тен Хаг считает, что у его команды нет проблем с созиданием, а значит его тактика работает — просто нападающие не используют свои моменты.



"Я бы переживал (насчет своей тактики), если бы мы создавали недостаточно моментов, но мы создаем много моментов. Кажется, у нас третий (на самом деле — пятый) высший xG в Премьер-Лиге".



"Мы должны быть эффективнее, но также нужно учитывать, что один из наших лучших бомбардиров (Расмус Хейлунд) до сих пор не был доступен. Он пока еще не выходил в старте".



"Мы должны улучшить пас в заключительной трети поля, а также нашу игру в чужой штрафной, быть убийственнее там. Наши нападающие способны на это", — цитирует Тен Хага Daily Mail.