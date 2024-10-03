Анри уверен, что Эмери был бы успешен в "Арсенале", если бы получил больше времени
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри уверен, что главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери был бы успешен у "канониров", если бы получил больше времени.
С момента своего назначения в "Вилле" Эмери творит настоящие чудеса. Унаи вывел свой клуб в Лигу Чемпионов, где накануне бирмингемцы одержали победу 1:0 над "Баварий".
После матча на "Вилла Парк" Анри выразил свое восхищение Эмери, который был уволен из "Арсенала" в ноябре 2019, освободив свое место Микелю Артете.
"Он — тактический гений. Он всегда делает так, что его команда имеет тактическое преимущество, потому что так он трудится".
"Все мы знаем, чего он добился в Испании (четыре раза выиграл Лигу Европы с "Севильей" и "Вильярреалом"). Не хочу проявить неуважение к Микелю Артете, который крайне хорош в "Арсенале", но я просто думаю, что, если бы мы оставили Эмери чуть подольше, он был бы успешен в "Арсенале".
"Он сразу же это показал, как только ушел из клуба. Я испытываю огромное уважение к нему", — сообщил Анри в эфире CBS Sports.
03.10.2024 15:00
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Да его этот ебучий нигретенок подставил за 80ку
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Ничего не было бы. Игроки его тупо не уважали, Бельерин даже передразнивал его манеру речи на тренировках.
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Если бы он остался подольше, Арсенал скатился бы еще ниже. Клуб под его руководством в геометрической прогрессии терял в контроле мяча и в количестве моментов. Будь он хоть трижды гений, какой в этом толк, если игроки не верят в его методы работы? Артета не сразу наладил игру, но с первого сезона был виден прогресс, с Эмери все было наоборот.
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Неа, не был бы.
Никчёмный гейклуб аснл гиблое место. Никто не добьётся с ним успеха.
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