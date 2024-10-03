Анри уверен, что Эмери был бы успешен в "Арсенале", если бы получил больше времени

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри уверен, что главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери был бы успешен у "канониров", если бы получил больше времени.

С момента своего назначения в "Вилле" Эмери творит настоящие чудеса. Унаи вывел свой клуб в Лигу Чемпионов, где накануне бирмингемцы одержали победу 1:0 над "Баварий".



После матча на "Вилла Парк" Анри выразил свое восхищение Эмери, который был уволен из "Арсенала" в ноябре 2019, освободив свое место Микелю Артете.



"Он — тактический гений. Он всегда делает так, что его команда имеет тактическое преимущество, потому что так он трудится".



"Все мы знаем, чего он добился в Испании (четыре раза выиграл Лигу Европы с "Севильей" и "Вильярреалом"). Не хочу проявить неуважение к Микелю Артете, который крайне хорош в "Арсенале", но я просто думаю, что, если бы мы оставили Эмери чуть подольше, он был бы успешен в "Арсенале".



"Он сразу же это показал, как только ушел из клуба. Я испытываю огромное уважение к нему", — сообщил Анри в эфире CBS Sports.