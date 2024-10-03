Анри уверен, что Эмери был бы успешен в "Арсенале", если бы получил больше времени

Унаи Эмери Легенда "Арсенала" Тьерри Анри уверен, что главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери был бы успешен у "канониров", если бы получил больше времени.

С момента своего назначения в "Вилле" Эмери творит настоящие чудеса. Унаи вывел свой клуб в Лигу Чемпионов, где накануне бирмингемцы одержали победу 1:0 над "Баварий".

После матча на "Вилла Парк" Анри выразил свое восхищение Эмери, который был уволен из "Арсенала" в ноябре 2019, освободив свое место Микелю Артете.

"Он — тактический гений. Он всегда делает так, что его команда имеет тактическое преимущество, потому что так он трудится".

"Все мы знаем, чего он добился в Испании (четыре раза выиграл Лигу Европы с "Севильей" и "Вильярреалом"). Не хочу проявить неуважение к Микелю Артете, который крайне хорош в "Арсенале", но я просто думаю, что, если бы мы оставили Эмери чуть подольше, он был бы успешен в "Арсенале".

"Он сразу же это показал, как только ушел из клуба. Я испытываю огромное уважение к нему", — сообщил Анри в эфире CBS Sports.


Метки Анри, Арсенал, Астон Вилла, тренеры, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1134

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Последние комментарии:




  1. gameboy 03.10.2024 16:35 # gameboy
    Да его этот ебучий нигретенок подставил за 80ку

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  2. killing-cannon 03.10.2024 16:30 # killing-cannon
    Ничего не было бы. Игроки его тупо не уважали, Бельерин даже передразнивал его манеру речи на тренировках.

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  3. redwhitegun 03.10.2024 15:42 # redwhitegun
    Если бы он остался подольше, Арсенал скатился бы еще ниже. Клуб под его руководством в геометрической прогрессии терял в контроле мяча и в количестве моментов. Будь он хоть трижды гений, какой в этом толк, если игроки не верят в его методы работы? Артета не сразу наладил игру, но с первого сезона был виден прогресс, с Эмери все было наоборот.

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  4. chelsea88 03.10.2024 15:09 # chelsea88
    Неа, не был бы.
    Никчёмный гейклуб аснл гиблое место. Никто не добьётся с ним успеха.

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