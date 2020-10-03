Тен Хага: "Нельзя терять веру"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что игроки должны сохранять веру в его методы работы.

Неудачный старт "Юнайтед" в новом сезоне вызвал немало вопросов к Тен Хагу. Возможно, вопросы появились и у подопечных Эрика.



Однако Тен Хаг предупреждает, что утрата веры может быть чревата. Эрик по-прежнему считает, что "Юнайтед" идет правильным путем.



"Если ты теряешь веру, ты теряешь все. Нам нужно продолжать идти вперед, придерживаясь плана".



"Вот уже долгое время "Манчестер Юнайтед" находится в переходом периоде. С момента, как я взялся за работу, нам стало понятно, что нужны перемены. Нам пришлось заменить ряд возрастных игроков".



"Мы предпочли приглашать молодых игроков, которым требуется время, чтобы усвоить информацию, усвоить модель игры. Вам требуется время, чтобы создать новую культуру".



"В процессе вы должны побеждать, и я думаю, в последние два года мы доказали, что можем побеждать".



"В своей карьере я доказал, что всегда побеждаю. За последние шесть лет я завоевал восемь трофеев", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.