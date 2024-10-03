Слот: "Немного рано судить о Нуньесе"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заступился за своего нападающего Дарвина Нуньеса после победы 2:0 над итальянской "Болоньей".

Пропустив выезд к "Вулверхэмптону" в минувший уикенд из-за болезни, Нуньес вернулся в стартовый состав "Ливерпуля" на матч Лиги Чемпионов в среду вечером.



Против "Болоньи" Нуньес не запомнился ничем, кроме отмененного из-за офсайда гола, и был заменен в начале второго тайма, однако Слот предлагает не спешить с выводами насчет 25-летнего уругвайца.



"Мой фокус не может быть только на ком-то одном. Думаю, в первый час мы не создали достаточного количества моментов для него, потому что нам несколько раз не хватало заключительного паса".



"Если бы мы действовали лучше, у него также было бы больше моментов".



"В домашнем матче против "Борнмута" он забил отличный гол. Сегодня он тоже участвовал в игре против команды, которая была очень жесткой с ним. А его партнеры по команде не всегда находили его передачей, когда могли".



"Я не думаю, что мы должны говорить: "Он забил только один гол за "Ливерпуль" (в этом сезоне)". Потому что также нужно учитывать его игровое время".



"Пока немного рано говорить после его трех стартов и одного гола. На мой взгляд, это немного рано", — цитирует Слота Liverpool Echo.