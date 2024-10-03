Мареска: "Лига Конференций — шанс для Мудрика и Нкунку"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска призвал своих дорогостоящих игроков Михаила Мудрика и Кристофера Нкунку с помощью Лиги Конференций доказать, что они достаточно хороши, чтобы играть с первых минут в Премьер-Лиге.

В этом сезоне Мудрик и Нкунку лишь по разу попадали в стартовый состав "Челси" в рамках Премьер-Лиги, хотя в свое время "синие" отдали 88 миллионов фунтов за одного и 52 млн. фунтов за другого.



В четверг "Челси" предстоит сыграть против "Гента" в Лиге Конференций, и в преддверии этого матча Мареска попытался мотивировать Михаила и Кристофера.



"Надеюсь, он (Мудрик) сможет провести хороший матч завтра, но это касается не только Миши".



"Мы можем сказать то же самое насчет Кристофера Нкунку. Мы подписали его как большого игрока. В данный момент он не играет в Премьер-Лиге, но в футболе все может быстро измениться. Поэтому для Миши, для Кристофера, для всех не попадающих в старт на матчи Премьер-Лиги игроков это не значит, что они не выйдут в старте на следующий матч или через один".



"Просто такова ситуация в данный момент. Это не значит, что так будет весь сезон. В данный момент мы просим их лишь об одном — чтобы они старались изо всех сил, когда мы даем им шанс сыграть пять минут, 10 минут, полчаса", — цитирует Мареску Daily Mirror.