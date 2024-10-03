Мареска: "Лига Конференций — шанс для Мудрика и Нкунку"

Михаил Мудрик Главный тренер "Челси" Энцо Мареска призвал своих дорогостоящих игроков Михаила Мудрика и Кристофера Нкунку с помощью Лиги Конференций доказать, что они достаточно хороши, чтобы играть с первых минут в Премьер-Лиге.

В этом сезоне Мудрик и Нкунку лишь по разу попадали в стартовый состав "Челси" в рамках Премьер-Лиги, хотя в свое время "синие" отдали 88 миллионов фунтов за одного и 52 млн. фунтов за другого.

В четверг "Челси" предстоит сыграть против "Гента" в Лиге Конференций, и в преддверии этого матча Мареска попытался мотивировать Михаила и Кристофера.

"Надеюсь, он (Мудрик) сможет провести хороший матч завтра, но это касается не только Миши".

"Мы можем сказать то же самое насчет Кристофера Нкунку. Мы подписали его как большого игрока. В данный момент он не играет в Премьер-Лиге, но в футболе все может быстро измениться. Поэтому для Миши, для Кристофера, для всех не попадающих в старт на матчи Премьер-Лиги игроков это не значит, что они не выйдут в старте на следующий матч или через один".

"Просто такова ситуация в данный момент. Это не значит, что так будет весь сезон. В данный момент мы просим их лишь об одном — чтобы они старались изо всех сил, когда мы даем им шанс сыграть пять минут, 10 минут, полчаса", — цитирует Мареску Daily Mirror.


Метки Лига Конференций, Мареска, Мудрик, Нкунку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. halamadrid94 03.10.2024 18:12 # halamadrid94
    Хз. Год назад не мог бы даже подумать , что Нкунку будет проигрывать конкуренцию Джексону. Пиздец. Зря он перешел в Челси.

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  2. gjchancel 03.10.2024 13:51 # gjchancel
    как по мне, Мареска все правильно делает : 1. Определил схему 2. Определил составав

    Всем нужно определенность, только так, можно рости, а не бардак.

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  3. thezak 03.10.2024 12:08 # thezak
    Мареска: "Лига Конференций — турнир уровня Челси"

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  4. bembo 03.10.2024 12:07 # bembo
    Лол... Нкунку... Ты е6анутый?

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