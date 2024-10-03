Эмилиано Мартинес: "Моим ушам стало больно от шума на "Вилла Парк"

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес выразил свое восхищение атмосферой на стадионе во время домашнего матча Лиги Чемпионов против "Баварии".

Накануне "Вилла Парк" принял свой первый за 41 последний год матч элитного европейского турнира.



В этом матче "Вилла" победила "Баварию" со счетом 1:0 благодаря голу Джона Дурана, и Мартинес стал одним из главных творцов этой сенсации, совершив несколько сейвов в концовке.



После победы 32-летний аргентинец поделился своими ощущениями, а также заявил, что хочет продолжать совершенствоваться.



"С момента своего перехода в клуб я еще никогда не слышал, чтобы на "Вилла Парк" было так громко, и это точно. В какой-то момент моим ушам стало больно. Я люблю играть здесь. Я люблю фанатов, это победа для них".



"Для меня нет потолка, я хочу продолжать прогрессировать. Я одержим тем, чтобы продолжать развиваться, стать лучшим, выиграть все с "Астон Виллой" и сборной Аргентины, и я стараюсь показывать это каждую неделю".



"Я пропустил много голов в Премьер-Лиге, и это повлияло на меня. Я фанат того, чтобы завершать матчи с "клин-шитом", и я упорно тружусь над этим", — цитирует Мартинеса ESPN.