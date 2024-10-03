Анонс матчей 2-го тура Лиги Европы
В четверг вечером "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои вторые матчи на общем этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ФЕРЕНЦВАРОШ — ТОТТЕНХЭМ 19:45 Онлайн-трансляция Прогноз
"Тоттенхэм" совершит выезд в Венгрию после того, как в первом туре вдесятером разгромил дома "Карабах" со счетом 3:0.
В свое время главному тренеру "Тоттенхэма" Анге Постекоглу довелось поиграть у легенды венгерского футбола Ференца Пушкаша в Австралии, также исполняя для того роли переводчика и водителя.
"У меня была особая связь с мистером Пушкашем. Мне посчастливилось провести три года в компании одного из величайших футболистов всех времен и, что важнее, выдающегося человека", — сообщил Постекоглу.
- "Тоттенхэм" впервые сыграет не просто с "Ференцварошем", но и с какой-либо командой из Венгрии.
- Английские команды 10 раз приезжали к "Ференцварошу" в еврокубках и одержали только одну победу (4 ничьи, 5 поражений), что удалось "Лидсу" в 1969 году (0:3).
- " Ференцварош" проиграл все четыре своих последних матча в Лиге Европы.
- "Тоттенхэм" выиграл только один из девяти последних выездных матчей в еврокубках (2 ничьи, 6 поражений) — 0:1 против "Марселя" на групповом этапе Лиги Чемпионов в ноябре 2022.
- Постекоглу дважды противостоял "Ференцварошу" в качестве наставника "Селтика", одолев венгерскую команду и дома (2:0), и на выезде (2:3) в Лиге Европы сезона 2021/22.
Из-за небольшой болячки на этот выезд не отправился защитник "Тоттенхэма" Дестини Удоджи. Вильсон Одобер и Ришарлисон остаются в лазарете.
ПОРТУ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Манчестер Юнайтед" отправился в Португалию на фоне разочаровывающего домашнего поражения 0:3 от "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге.
Также "Юнайтед" предстоит реабилитироваться за домашнюю ничью 1:1 против "Твенте" в первом туре Лиги Европы.
Помимо "Порту", на этой неделе "Юнайтед" также сыграет с "Астон Виллой", и говорят, что от этих двух матчей зависит судьба главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.
- "Порту" выиграл две из восьми встреч с "Юнайтед" в еврокубках (3 ничьи, 3 поражения).
- "Юнайтед" не проиграл ни одного из 12 последних матчей против португальских команд в еврокубках (9 побед, 3 ничьи).
- "Порту" выиграл все три последних домашних матча в еврокубках, все три — в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов.
- В четырех последних выездных матчах "Юнайтед" в еврокубках было забито 23 гола (9 забито, 14 пропущено).
- "Юнайтед" забивал по три гола в каждом из трех последних выездных матчей в еврокубках, но не выиграл ни одного из них (1 ничья, 2 поражения).
- В проигранном матче против "Буде-Глимт" в первом туре (2:3) "Порту" нанес 28 ударов, что стало рекордом для клуба в еврокубках с марта 2019.
Снова готов играть защитник "Юнайтед" Харри Магуайр, пропустивший матч против "Тоттенхэма". А вот Мейсон Маунт угодил в лазарет, где ему составят компанию Лени Йоро, Виктор Линделеф, Люк Шоу и Тирелл Маласиа.
03.10.2024 10:00
Просмотров: 561
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Продолжение лигочемпионской ночи кайф
(ответить)
Обязаны побеждать сегодня и возвращаться на победный путь. Адекватные фанаты стоят горой за Эрика и поддерживают его, в отличие от клоунов из скай спортс. Пора показать, чего мы стоим на самом деле. Вперед манчестер юнайтед!
(ответить)
Подразделение ВСУ сдалось в Волчанске
Ожесточённые бои в городе в Харьковской области продолжаются
(ответить)
Авдеевское направление. Работа на удалёнке она такая.
Применение наземного дрона-камикадзе с зарядом в 50 кг пластида на радиоуправлении по позициям хохлов.
Победа будет за нами! Слава России!
(ответить)
Уже после того, как оборона Угледара сложилась, бывшие сидельцы украинского гарнизона, успевшие вовремя выйти, рассказывают почему всё произошло так, как произошло.
Дроны и наблюдение 24/7;
Превосходство ВС РФ в артиллерии, нивелирующее все плюсы Угледара как господствующей высоты;
Плохое немотивированное подкрепление из «дедов» 50+ лет, не знавшее ни медицины, ни способное отличить гранатомёт от пулемёта;
Отсутствие плановой ротации, неадекватное командование, неспособное грамотно нарезать задачи и сократившее их до уровня «идите туда, не знаю куда»;
Дистанционное минирование подъездных путей к переднему краю;
Штатная численность батальона в 350 человек сокращалась до примерно 30, и это включая механиков, водителей и вообще всех, кто когда-либо был зачислен в подразделение;
(ответить)
Обстановка на утро на Курском направлении
В Глушковском районе 83 ОДШБР ВДВ ведут штурмовые действия при поддержки боевых машин и танков;
В районе н.п. Ольговка было отражено несколько атак противника;
Подразделения ВС РФ продвинулись в районе н.п. Плехово и в прилегающих лесных массивах;
Авиация ВС РФ наносит массированные удары по лесополкам где размещается противник;
Есть успехи в Суджанском районе, вернулись под контроль позиции, есть пленные;
Эвакуацию раненых и убитых ВСУ не производит, также жалобы поступают от пленных бойцов ВСУ, что помощь не оказывается;
(ответить)
ФСБ заявила, что задержала украинских шпионов на границе с Литвой. Они хотели похитить и вывезти из России сына сотрудника ГУР
Задержанные собирали сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы, а затем попытались проникнуть в Россию.
«Сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ», — заявили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж».
(ответить)
Крысу там потеряйте где-нибудь вместе с лысой хуетой.
(ответить)
Верим в победу МЮ, 10Хааг должен жить
(ответить)
В США 81-летний фермер приговорен к тюрьме за незаконное клонирование овец
81-летний Артур Шубарт из Монтаны был приговорен к 6 месяцам тюрьмы за незаконное применение тканей и яичек крупных овец с целью выведения гибридов. Последних он затем планировал использовать в качестве целей трофейной охоты.
Шубарту также назначили штраф в $20 000. Подсудимый признал свою вину и подтвердил, что хотел клонировать барана Марко Поло, который был незаконно ввезен в США. Специальный агент службы охраны дикой фауны отметил, что животное было конфисковано и находится под охраной местного зоопарка.
Адвокат Шубарта утверждает, что его клиент всегда был заботлив с животными, а совершенное преступление его сломило. Однако сторона обвинения настояла на тюремном заключении, подчеркивая масштаб незаконной деятельности.
Овцы породы Марко Поло являются крупнейшими в мире, они весят до 136 кг, а длина их рогов достигает 1,5 м.
https://www.theguardian.com/us-news/2024/oct/01/sheep-cloning-montana-hunting-prison
(ответить)
камоне порту красивоо
(ответить)
Че там у таксистов?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий