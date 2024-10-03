Анонс матчей 2-го тура Лиги Европы

В четверг вечером "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои вторые матчи на общем этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФЕРЕНЦВАРОШ — ТОТТЕНХЭМ 19:45 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" совершит выезд в Венгрию после того, как в первом туре вдесятером разгромил дома "Карабах" со счетом 3:0.



В свое время главному тренеру "Тоттенхэма" Анге Постекоглу довелось поиграть у легенды венгерского футбола Ференца Пушкаша в Австралии, также исполняя для того роли переводчика и водителя.



"У меня была особая связь с мистером Пушкашем. Мне посчастливилось провести три года в компании одного из величайших футболистов всех времен и, что важнее, выдающегося человека", — сообщил Постекоглу.



- "Тоттенхэм" впервые сыграет не просто с "Ференцварошем", но и с какой-либо командой из Венгрии.



- Английские команды 10 раз приезжали к "Ференцварошу" в еврокубках и одержали только одну победу (4 ничьи, 5 поражений), что удалось "Лидсу" в 1969 году (0:3).



- " Ференцварош" проиграл все четыре своих последних матча в Лиге Европы.



- "Тоттенхэм" выиграл только один из девяти последних выездных матчей в еврокубках (2 ничьи, 6 поражений) — 0:1 против "Марселя" на групповом этапе Лиги Чемпионов в ноябре 2022.



- Постекоглу дважды противостоял "Ференцварошу" в качестве наставника "Селтика", одолев венгерскую команду и дома (2:0), и на выезде (2:3) в Лиге Европы сезона 2021/22.



Из-за небольшой болячки на этот выезд не отправился защитник "Тоттенхэма" Дестини Удоджи. Вильсон Одобер и Ришарлисон остаются в лазарете.



ПОРТУ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" отправился в Португалию на фоне разочаровывающего домашнего поражения 0:3 от "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге.



Также "Юнайтед" предстоит реабилитироваться за домашнюю ничью 1:1 против "Твенте" в первом туре Лиги Европы.



Помимо "Порту", на этой неделе "Юнайтед" также сыграет с "Астон Виллой", и говорят, что от этих двух матчей зависит судьба главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.



- "Порту" выиграл две из восьми встреч с "Юнайтед" в еврокубках (3 ничьи, 3 поражения).



- "Юнайтед" не проиграл ни одного из 12 последних матчей против португальских команд в еврокубках (9 побед, 3 ничьи).



- "Порту" выиграл все три последних домашних матча в еврокубках, все три — в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов.



- В четырех последних выездных матчах "Юнайтед" в еврокубках было забито 23 гола (9 забито, 14 пропущено).



- "Юнайтед" забивал по три гола в каждом из трех последних выездных матчей в еврокубках, но не выиграл ни одного из них (1 ничья, 2 поражения).



- В проигранном матче против "Буде-Глимт" в первом туре (2:3) "Порту" нанес 28 ударов, что стало рекордом для клуба в еврокубках с марта 2019.



Снова готов играть защитник "Юнайтед" Харри Магуайр, пропустивший матч против "Тоттенхэма". А вот Мейсон Маунт угодил в лазарет, где ему составят компанию Лени Йоро, Виктор Линделеф, Люк Шоу и Тирелл Маласиа.