Анонс матчей 2-го тура Лиги Европы

Бруну Фернандеш В четверг вечером "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои вторые матчи на общем этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФЕРЕНЦВАРОШ — ТОТТЕНХЭМ 19:45 Онлайн-трансляция Прогноз

"Тоттенхэм" совершит выезд в Венгрию после того, как в первом туре вдесятером разгромил дома "Карабах" со счетом 3:0.

В свое время главному тренеру "Тоттенхэма" Анге Постекоглу довелось поиграть у легенды венгерского футбола Ференца Пушкаша в Австралии, также исполняя для того роли переводчика и водителя.

"У меня была особая связь с мистером Пушкашем. Мне посчастливилось провести три года в компании одного из величайших футболистов всех времен и, что важнее, выдающегося человека", — сообщил Постекоглу.

- "Тоттенхэм" впервые сыграет не просто с "Ференцварошем", но и с какой-либо командой из Венгрии.

- Английские команды 10 раз приезжали к "Ференцварошу" в еврокубках и одержали только одну победу (4 ничьи, 5 поражений), что удалось "Лидсу" в 1969 году (0:3).

- " Ференцварош" проиграл все четыре своих последних матча в Лиге Европы.

- "Тоттенхэм" выиграл только один из девяти последних выездных матчей в еврокубках (2 ничьи, 6 поражений) — 0:1 против "Марселя" на групповом этапе Лиги Чемпионов в ноябре 2022.

- Постекоглу дважды противостоял "Ференцварошу" в качестве наставника "Селтика", одолев венгерскую команду и дома (2:0), и на выезде (2:3) в Лиге Европы сезона 2021/22.

Из-за небольшой болячки на этот выезд не отправился защитник "Тоттенхэма" Дестини Удоджи. Вильсон Одобер и Ришарлисон остаются в лазарете.

ПОРТУ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Манчестер Юнайтед" отправился в Португалию на фоне разочаровывающего домашнего поражения 0:3 от "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге.

Также "Юнайтед" предстоит реабилитироваться за домашнюю ничью 1:1 против "Твенте" в первом туре Лиги Европы.

Помимо "Порту", на этой неделе "Юнайтед" также сыграет с "Астон Виллой", и говорят, что от этих двух матчей зависит судьба главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.

- "Порту" выиграл две из восьми встреч с "Юнайтед" в еврокубках (3 ничьи, 3 поражения).

- "Юнайтед" не проиграл ни одного из 12 последних матчей против португальских команд в еврокубках (9 побед, 3 ничьи).

- "Порту" выиграл все три последних домашних матча в еврокубках, все три — в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов.

- В четырех последних выездных матчах "Юнайтед" в еврокубках было забито 23 гола (9 забито, 14 пропущено).

- "Юнайтед" забивал по три гола в каждом из трех последних выездных матчей в еврокубках, но не выиграл ни одного из них (1 ничья, 2 поражения).

- В проигранном матче против "Буде-Глимт" в первом туре (2:3) "Порту" нанес 28 ударов, что стало рекордом для клуба в еврокубках с марта 2019.

Снова готов играть защитник "Юнайтед" Харри Магуайр, пропустивший матч против "Тоттенхэма". А вот Мейсон Маунт угодил в лазарет, где ему составят компанию Лени Йоро, Виктор Линделеф, Люк Шоу и Тирелл Маласиа.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Порту, Тоттенхэм, Ференцварош

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 03.10.2024 11:41 # bangladesh
    Продолжение лигочемпионской ночи кайф

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  2. imf-tua 03.10.2024 11:25 # imf-tua
    Обязаны побеждать сегодня и возвращаться на победный путь. Адекватные фанаты стоят горой за Эрика и поддерживают его, в отличие от клоунов из скай спортс. Пора показать, чего мы стоим на самом деле. Вперед манчестер юнайтед!

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  3. abramovich-lfc 03.10.2024 11:18 # abramovich-lfc
    Подразделение ВСУ сдалось в Волчанске
    Ожесточённые бои в городе в Харьковской области продолжаются

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  4. g-o-v-n-o 03.10.2024 11:17 # g-o-v-n-o
    Авдеевское направление. Работа на удалёнке она такая.
    Применение наземного дрона-камикадзе с зарядом в 50 кг пластида на радиоуправлении по позициям хохлов.

    Победа будет за нами! Слава России!

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  5. abramovich-lfc 03.10.2024 11:14 # abramovich-lfc
    Уже после того, как оборона Угледара сложилась, бывшие сидельцы украинского гарнизона, успевшие вовремя выйти, рассказывают почему всё произошло так, как произошло.

    Дроны и наблюдение 24/7;

    Превосходство ВС РФ в артиллерии, нивелирующее все плюсы Угледара как господствующей высоты;

    Плохое немотивированное подкрепление из «дедов» 50+ лет, не знавшее ни медицины, ни способное отличить гранатомёт от пулемёта;

    Отсутствие плановой ротации, неадекватное командование, неспособное грамотно нарезать задачи и сократившее их до уровня «идите туда, не знаю куда»;

    Дистанционное минирование подъездных путей к переднему краю;

    Штатная численность батальона в 350 человек сокращалась до примерно 30, и это включая механиков, водителей и вообще всех, кто когда-либо был зачислен в подразделение;

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  6. toure-svo 03.10.2024 11:13 # toure-svo
    Обстановка на утро на Курском направлении

    В Глушковском районе 83 ОДШБР ВДВ ведут штурмовые действия при поддержки боевых машин и танков;

    В районе н.п. Ольговка было отражено несколько атак противника;

    Подразделения ВС РФ продвинулись в районе н.п. Плехово и в прилегающих лесных массивах;

    Авиация ВС РФ наносит массированные удары по лесополкам где размещается противник;

    Есть успехи в Суджанском районе, вернулись под контроль позиции, есть пленные;

    Эвакуацию раненых и убитых ВСУ не производит, также жалобы поступают от пленных бойцов ВСУ, что помощь не оказывается;

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  7. toure-svo 03.10.2024 11:11 # toure-svo
    ФСБ заявила, что задержала украинских шпионов на границе с Литвой. Они хотели похитить и вывезти из России сына сотрудника ГУР

    Задержанные собирали сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы, а затем попытались проникнуть в Россию.

    «Сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ», — заявили в ФСБ.

    Возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж».

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  8. imf-tau 03.10.2024 10:59 # imf-tau
    Крысу там потеряйте где-нибудь вместе с лысой хуетой.

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  9. wengerrrro 03.10.2024 10:43 # wengerrrro
    Верим в победу МЮ, 10Хааг должен жить

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  10. thezak 03.10.2024 10:39 # thezak
    В США 81-летний фермер приговорен к тюрьме за незаконное клонирование овец

    81-летний Артур Шубарт из Монтаны был приговорен к 6 месяцам тюрьмы за незаконное применение тканей и яичек крупных овец с целью выведения гибридов. Последних он затем планировал использовать в качестве целей трофейной охоты.

    Шубарту также назначили штраф в $20 000. Подсудимый признал свою вину и подтвердил, что хотел клонировать барана Марко Поло, который был незаконно ввезен в США. Специальный агент службы охраны дикой фауны отметил, что животное было конфисковано и находится под охраной местного зоопарка.

    Адвокат Шубарта утверждает, что его клиент всегда был заботлив с животными, а совершенное преступление его сломило. Однако сторона обвинения настояла на тюремном заключении, подчеркивая масштаб незаконной деятельности.

    Овцы породы Марко Поло являются крупнейшими в мире, они весят до 136 кг, а длина их рогов достигает 1,5 м.

    https://www.theguardian.com/us-news/2024/oct/01/sheep-cloning-montana-hunting-prison

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  11. quavo 03.10.2024 10:32 # quavo
    камоне порту красивоо

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  12. pensolog 03.10.2024 10:08 # pensolog
    Че там у таксистов?

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