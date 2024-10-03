Адейеми может заменить Салаха в "Ливерпуле"
"Ливерпуль" рассматривает вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми в качестве возможного преемника для Мохамеда Салаха.
С высокой вероятностью этот сезон станет последним для Салаха в "Ливерпуле". Контракт Мохамеда по-прежнему истекает следующим летом, и стороны пока даже не обсуждали новую сделку.
По информации немецкого издания Bild, "Ливерпуль" активно готовится к расставанию с Салахом, ведя поиски замены для своей египетской легенды.
Так скауты "Ливерпуля" уже неоднократно просматривали Адейеми, который в минувший вторник своим хет-триком помог "Боруссии" разгромить "Селтик" в Лиге Чемпионов со счетом 7:1.
В 2022 году Адейеми обошелся "Боруссии" в 24 миллиона фунтов, присоединившись из австрийского "Ред Булл". Чтобы заполучить 22-летнего немца сейчас, "Ливерпулю" придется раскошелиться на 42.6 млн. фунтов.
03.10.2024 09:00
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Последние комментарии:
Ой, идите нахуй с такими новостями. Этот чубрикан забивает по великим праздникам, и к тому же профильный левый вингер. На замену Салаху))) Что они там курят в этом Бильде?
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Раскошелиться на 42.6 млн. фунтов))) По нынешним меркам это копейки
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