Адейеми может заменить Салаха в "Ливерпуле"

"Ливерпуль" рассматривает вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми в качестве возможного преемника для Мохамеда Салаха.

С высокой вероятностью этот сезон станет последним для Салаха в "Ливерпуле". Контракт Мохамеда по-прежнему истекает следующим летом, и стороны пока даже не обсуждали новую сделку.



По информации немецкого издания Bild, "Ливерпуль" активно готовится к расставанию с Салахом, ведя поиски замены для своей египетской легенды.



Так скауты "Ливерпуля" уже неоднократно просматривали Адейеми, который в минувший вторник своим хет-триком помог "Боруссии" разгромить "Селтик" в Лиге Чемпионов со счетом 7:1.



В 2022 году Адейеми обошелся "Боруссии" в 24 миллиона фунтов, присоединившись из австрийского "Ред Булл". Чтобы заполучить 22-летнего немца сейчас, "Ливерпулю" придется раскошелиться на 42.6 млн. фунтов.