Слот не удовлетворен, несмотря на восемь побед из девяти на старте

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что надеется запомниться большим, нежели рекордом на старте своей карьеры в клубе.

Накануне подопечные Слота обыграли "Болонью" со счетом 2:0 в Лиге Чемпионов, благодаря чему Арне стал первым в истории "Ливерпуля" наставником, выигравшим восемь из своих девяти первых матчей в клубе.



Слот рад этому достижению, но понимает, что ему нужно сделать еще много вещей в "Ливерпуле".



"Я не делаю слишком много выводов из этого, но это мило. Так много невероятных тренеров поработали здесь, сделав так много особенных вещей".



"Я лишь надеюсь, что через один, два, три года — никогда не знаешь, как долго я здесь пробуду — люди не будут вспоминать обо мне по единственной вещи: "Это тот тренер, который выиграл восемь из девяти своих матчей".



"Я надеюсь сделать больше особенных вещей, чем выиграть восемь из девяти матчей".



"Наверно, тебе никогда не достичь совершенства. Ты всегда стремишься к совершенству, но никогда его не достигаешь".



"Мы можем прибавить, мы должны прибавить. Это ясно. Но сегодня вечером и в других матчах было много позитива".



"Также был отрезок матча, когда мы не контролировали игру. Соперник угрожал нам больше, нежели мне нравится видеть. Но, повторюсь, это нормально".



"Большей частью матча мы контролировали игру, мы больше владели мячом, но они угрожали нам", — цитирует Слота The Independent.