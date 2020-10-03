"Ньюкасл" узнал стоимость реконструкции "Сент-Джеймс Парк"

"Ньюкаслу" придется раскошелиться на 1 миллиард фунтов для реконструкции своего стадиона "Сент-Джеймс Парк".

Вскоре после того, как в 2021 году "Ньюкасл" был куплен Суверенным фондом Саудовской Аравии, клуб — на фоне возросших амбиций — задумался о расширении стадиона.



По информации The Telegraph, окончательное решение пока не принято, однако на руках у "Ньюкасла" есть подробные архитектурные планы по увеличению вместимости "Сент-Джеймс Парк" за пределы 60,000 зрителей.



Сейчас эти планы изучаются и анализируются — в том числе с финансовой точки зрения, потому что "Ньюкаслу" пришлось бы потратить от 800 млн. фунтов до 1 млрд. фунтов, в зависимости от окончательных деталей.



Прежде "Ньюкасл" неоднократно уверял, что любые планы будут согласованы с наблюдательным советом болельщиков клуба.