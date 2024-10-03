Тен Хаг: "Мы сходим с ума и мотивированны"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда "сходит с ума и мотивированна" после унижения от "Тоттенхэма".

В минувший уикенд "Юнайтед" потерпел свое третье поражение в новом сезоне Премьер-Лиги, проиграв "Тоттенхэму" со счетом 0:3 на глазах "Олд Траффорд".



Впереди у "Юнайтед" выездной матч Лиги Европы против "Порту", и Тен Хаг чувствует, что его команда жаждет исправиться.



"Как и всегда, когда мы не побеждаем, мы очень расстроены и сходим с ума. Мы злимся на себя, особенно когда проигрываешь матч вроде того, что был в воскресенье".



Помимо всего прочего, нам так долго пришлось играть вдесятером. После отмены красной карточки ты испытываешь разочарование, потому что так долго играть вдесятером никогда не бывает твоим преимуществом. Это оказало ощутимое влияние на игру, но нужно справляться с этим".



"Мы сходим с ума, и мы должны взять из этого мотивацию на следующий матч", — цитирует Тен Хага The Independent.