Гол Дурана принес "Вилле" победу над "Баварией"
Гол вышедшего на замену Джона Дурана обеспечил "Астон Вилле" победу 1:0 над "Баварией" в Лиге Чемпионов.
Относительно ничьей 2:2 против "Ипсвича" в стартовом составе "вилланов" произошло единственное изменение. Это Джейден Филоджин появился вместо Леона Бэйли.
"Бавария" начала матч первым номером и почти безраздельно владела мячом, но на 22-й минуте "Вилла" огрызнулась. Филоджин погасил "свечку" в чужой штрафной, коротко отбросив снаряд на Пау Торреса, который из пределов вратарской поразил цель, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
В остатке первого тайма Эмилиано Мартинес однажды спас свою команду, но в целом подопечные Унаи Эмери с успехом сдерживали именитого соперника, хотя сами при этом были довольно беззубы.
После перерыва "Вилла" продолжила расстраивать "Баварию", а на 79-й минуте сыграла замена Эмери. Заметив покинувшего свои ворота Мануэля Нойер, Джон Дуран пробил с дистанции над голкипером — 1:0.
Хозяевам лишь оставалось выстоять до финального свистка, и благодаря трем сейвам Мартинеса им удалось выдержать отчаянный штурм "Баварии".
Почти по всем статистическим показателям "Бавария" затмила своего соперника. С другой стороны, "Вилла" забила гол и забила еще один, который был отменен из-за офсайда. Также можно вспомнить момент, когда гости едва не остались вдесятером после фола Дайо Упамекано на выходившем один на один Олли Уоткинсе.
"Астон Вилла" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 1:0 (0:0)
Гол: Дуран 79.
"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Карлос, Торрес, Динь, Онана (Баркли 60), Тилеманс, Филоген, Роджерс, Рэмси (Бэйли 27, Матсен 60), Уоткинс (Дуран 70).
"Бавария": Нойер, Лаймер (Тель 86), Упамекано, Ким (Горецка 86), Дэвис, Киммих, Павлович (Палинья 76), Олисе (Сане 66), Гнабри, Коман (Мусиала 46), Кейн.
Предупреждения: Матсен, Карлос — Упамекано, Гнабри.
03.10.2024 00:00
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Последние комментарии:
Вечер сенсаций , чтоб его. Такого я ожидал в последнюю очередь.
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Опять в важном матче Кейн отсосал? Никогда такого не было и вот опять.
А по итогу, 5 команда АПЛ разьебала в салат 1-ю команду Бундеслиги.
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Кто-то ещё говорил, что Кейна в МЮ нужно. Тогда бы МЮ даже кубок не выиграл бы. А болельщикам Баварии нужно потерпеть пока Кейн в клубе.
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Да и ничего такого, Вилла Баварию и в финале ЛЧ обыгрывала.
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Странные вещи бабца пишет: про Боатенгов и нигеров, если вспомнить, что она во всю топит за мультикультуризм в России, за всяких там кавказских нигеров, нигеров из малой азии, Бибипов Нигеромедовых.
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Когда всякие Осамоа и Боатенги разбавляли арийцев в сборной было по приколу, но вот когда на тренере Баварии появился нигер (каким бы пиздатым игроком он ни был), это уже пиздец Германии. Осталось какого-нибудь Вийера в сборную назначить.
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Чёт пенсы притихли. Им завтра в легендарным Гентом биться, на измене наверное. А петухам вообще с самим Ференцварошем!
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Чисто тактическая победа Эмери над студентом Пепа. Компани заставил Баварку играть как Бернли, тупо в навал.
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Дуран исполнил просто исключительный удар, так поймать мяч при этом не потерять ворота, просто высший класс. Вилланы красавцы.
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Вилланы красавцы. Я так понял по классике от Эмери и теперь уже от Астон Виллы - дождались своего шанса и исполнили по красоте. Браво!
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Легендарная Антон Вилла наклычила сосисочников, которые включилась только после пропущеной чудо банки)
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Это было легендарно! Львилла!!!
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