Гол Дурана принес "Вилле" победу над "Баварией"

Гол вышедшего на замену Джона Дурана обеспечил "Астон Вилле" победу 1:0 над "Баварией" в Лиге Чемпионов.

Относительно ничьей 2:2 против "Ипсвича" в стартовом составе "вилланов" произошло единственное изменение. Это Джейден Филоджин появился вместо Леона Бэйли.



"Бавария" начала матч первым номером и почти безраздельно владела мячом, но на 22-й минуте "Вилла" огрызнулась. Филоджин погасил "свечку" в чужой штрафной, коротко отбросив снаряд на Пау Торреса, который из пределов вратарской поразил цель, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



В остатке первого тайма Эмилиано Мартинес однажды спас свою команду, но в целом подопечные Унаи Эмери с успехом сдерживали именитого соперника, хотя сами при этом были довольно беззубы.



После перерыва "Вилла" продолжила расстраивать "Баварию", а на 79-й минуте сыграла замена Эмери. Заметив покинувшего свои ворота Мануэля Нойер, Джон Дуран пробил с дистанции над голкипером — 1:0.



Хозяевам лишь оставалось выстоять до финального свистка, и благодаря трем сейвам Мартинеса им удалось выдержать отчаянный штурм "Баварии".



Почти по всем статистическим показателям "Бавария" затмила своего соперника. С другой стороны, "Вилла" забила гол и забила еще один, который был отменен из-за офсайда. Также можно вспомнить момент, когда гости едва не остались вдесятером после фола Дайо Упамекано на выходившем один на один Олли Уоткинсе.



"Астон Вилла" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 1:0 (0:0)



Гол: Дуран 79.



"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Карлос, Торрес, Динь, Онана (Баркли 60), Тилеманс, Филоген, Роджерс, Рэмси (Бэйли 27, Матсен 60), Уоткинс (Дуран 70).



"Бавария": Нойер, Лаймер (Тель 86), Упамекано, Ким (Горецка 86), Дэвис, Киммих, Павлович (Палинья 76), Олисе (Сане 66), Гнабри, Коман (Мусиала 46), Кейн.



Предупреждения: Матсен, Карлос — Упамекано, Гнабри.