Гол Дурана принес "Вилле" победу над "Баварией"

Джон Дуран Гол вышедшего на замену Джона Дурана обеспечил "Астон Вилле" победу 1:0 над "Баварией" в Лиге Чемпионов.

Относительно ничьей 2:2 против "Ипсвича" в стартовом составе "вилланов" произошло единственное изменение. Это Джейден Филоджин появился вместо Леона Бэйли.

"Бавария" начала матч первым номером и почти безраздельно владела мячом, но на 22-й минуте "Вилла" огрызнулась. Филоджин погасил "свечку" в чужой штрафной, коротко отбросив снаряд на Пау Торреса, который из пределов вратарской поразил цель, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

В остатке первого тайма Эмилиано Мартинес однажды спас свою команду, но в целом подопечные Унаи Эмери с успехом сдерживали именитого соперника, хотя сами при этом были довольно беззубы.

После перерыва "Вилла" продолжила расстраивать "Баварию", а на 79-й минуте сыграла замена Эмери. Заметив покинувшего свои ворота Мануэля Нойер, Джон Дуран пробил с дистанции над голкипером — 1:0.

Хозяевам лишь оставалось выстоять до финального свистка, и благодаря трем сейвам Мартинеса им удалось выдержать отчаянный штурм "Баварии".

Почти по всем статистическим показателям "Бавария" затмила своего соперника. С другой стороны, "Вилла" забила гол и забила еще один, который был отменен из-за офсайда. Также можно вспомнить момент, когда гости едва не остались вдесятером после фола Дайо Упамекано на выходившем один на один Олли Уоткинсе.

"Астон Вилла" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 1:0 (0:0)

Гол: Дуран 79.

"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Карлос, Торрес, Динь, Онана (Баркли 60), Тилеманс, Филоген, Роджерс, Рэмси (Бэйли 27, Матсен 60), Уоткинс (Дуран 70).

"Бавария": Нойер, Лаймер (Тель 86), Упамекано, Ким (Горецка 86), Дэвис, Киммих, Павлович (Палинья 76), Олисе (Сане 66), Гнабри, Коман (Мусиала 46), Кейн.

Предупреждения: Матсен, Карлос — Упамекано, Гнабри.


Метки Астон Вилла, Бавария, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2024 00:00

Количество просмотров Просмотров: 1134

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. halamadrid94 03.10.2024 03:03 # halamadrid94
    Вечер сенсаций , чтоб его. Такого я ожидал в последнюю очередь.

    (ответить)

  2. kellborn 03.10.2024 01:49 # kellborn
    Опять в важном матче Кейн отсосал? Никогда такого не было и вот опять.

    А по итогу, 5 команда АПЛ разьебала в салат 1-ю команду Бундеслиги.

    (ответить)

  3. ilovemanutd 03.10.2024 00:53 # ilovemanutd
    Кто-то ещё говорил, что Кейна в МЮ нужно. Тогда бы МЮ даже кубок не выиграл бы. А болельщикам Баварии нужно потерпеть пока Кейн в клубе.

    (ответить)

  4. alexomck 03.10.2024 00:40 # alexomck
    Да и ничего такого, Вилла Баварию и в финале ЛЧ обыгрывала.

    (ответить)

  5. hachidlo 03.10.2024 00:25 # hachidlo
    Странные вещи бабца пишет: про Боатенгов и нигеров, если вспомнить, что она во всю топит за мультикультуризм в России, за всяких там кавказских нигеров, нигеров из малой азии, Бибипов Нигеромедовых.

    (ответить)

  6. sausage 03.10.2024 00:20 # sausage
    Когда всякие Осамоа и Боатенги разбавляли арийцев в сборной было по приколу, но вот когда на тренере Баварии появился нигер (каким бы пиздатым игроком он ни был), это уже пиздец Германии. Осталось какого-нибудь Вийера в сборную назначить.

    (ответить)

  7. sausage 03.10.2024 00:14 # sausage
    Чёт пенсы притихли. Им завтра в легендарным Гентом биться, на измене наверное. А петухам вообще с самим Ференцварошем!

    (ответить)

  8. brown-ale 03.10.2024 00:07 # brown-ale
    Чисто тактическая победа Эмери над студентом Пепа. Компани заставил Баварку играть как Бернли, тупо в навал.

    (ответить)

  9. vagifspurs 03.10.2024 00:04 # vagifspurs
    Дуран исполнил просто исключительный удар, так поймать мяч при этом не потерять ворота, просто высший класс. Вилланы красавцы.

    (ответить)

  10. sausage 03.10.2024 00:04 # sausage
    Вилланы красавцы. Я так понял по классике от Эмери и теперь уже от Астон Виллы - дождались своего шанса и исполнили по красоте. Браво!

    (ответить)

  11. gameboy 03.10.2024 00:02 # gameboy
    Легендарная Антон Вилла наклычила сосисочников, которые включилась только после пропущеной чудо банки)

    (ответить)

  12. reddebil 03.10.2024 00:01 # reddebil
    Это было легендарно! Львилла!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: