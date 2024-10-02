"Ливерпуль" победил "Болонью"

Мохамед Салах Голы Алексиса Макаллистера и Мохамеда Салаха обеспечили "Ливерпулю" победу 2:0 в не самом простом матче против "Болоньи" в Лиге Чемпионов.

В стартовый состав "красных" вернулся оправившийся после болезни Дарвин Нуньес, заменив Диогу Жоту.

Уже на девятой минуте Тайс Даллинга закатил мяч в ворота "Ливерпуля", однако хозяев спас офсайд — гол не был засчитан.

Ответ "красных" последовал на 11-й минуте, когда Мохамед Салах с угла штрафной площади выполнил заброс к воротам, а Алексис Макаллистер ногой переправил мяч в сетку с метра — 1:0.

На 16-й минуте Нуньес реализовал выход один на один по центру, однако арбитры зафиксировали офсайд.

На 28-й минуте "Болонья" снова показала зубы — удар Дана Ндойе с рикошетом пришелся в перекладину. Прошло еще четыре минуты, и Ндойе попал в штангу.

Гости заметно прибавили во второй половине первого тайма, и "Ливерпулю" пришлось больше думать об обороне собственных ворот, нежели о том, чтобы забить второй гол.

Во втором тайме хозяева принялись искать второй гол, действуя с оглядкой на свои ворота. Интрига сохранялась до 75-й минуты, когда Салах вошел в штрафную с правого фланга, сместился ближе к центру и пробил в дальний угол ворот — 2:0.

"Ливерпуль" легко и быстро забил первый гол, но дальше игра совсем не была легкой для "красных". "Болонья" опасно огрызалась, дважды попала в каркас ворот, и только гол Салаха во втором тайме успокоил гостей.

"Ливерпуль" (Англия) — "Болонья" (Италия) — 2:0 (1:0)

Голы: Макаллистер 11, Салах 75.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон (Цимикас 72), Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд (Брэдли 85), Макаллистер, Гравенберх, Диас (Гакпо 72), Собослаи (Джонс 86), Салах, Нуньес (Жота 61).

"Болонья": Скорупски, Миранда, Бекема (Казале 62), Лукуми, Пош, Моро, Фройлер (Фаббиан 84), Урбаньски (Эбишер 61), Ндойе (Айлинг-Джуниор 79), Даллинга (Кастро 79), Орсолини.

Предупреждения: Ван Дейк, Конате, Робертсон — Бекема.


Метки Болонья, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2024 23:50

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  1. narcot 03.10.2024 00:07 # narcot
    В России взлетят цены на пиво

    Хуже новостей для кекстера сегодня уже не будет

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  2. alienripley 03.10.2024 00:00 # alienripley
    Так же Лилль .. Нагнул Реал.. всегда говорил.. Мбаппе это зло в любой команде.

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  3. sausage 02.10.2024 23:59 # sausage
    Я ожидал разъёба, но макароны посопротивлялись, даже опасно было пару раз.

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  4. narcot 02.10.2024 23:59 # narcot
    реал без пенки - дно))

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  5. alexomck 02.10.2024 23:58 # alexomck
    Реал, хахахахаха

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  6. alienripley 02.10.2024 23:58 # alienripley
    Красавцы.. Вилла щёлкнула Баварию лучша игра этой недели в ЛЧ

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  7. bembo 02.10.2024 23:57 # bembo
    мартинес в соло матч вилле взял

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  8. bembo 02.10.2024 23:56 # bembo
    шо по подзалупю????

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  9. electric 02.10.2024 23:54 # electric
    КНЯЗИ будут на троне!!!

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