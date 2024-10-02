"Ливерпуль" победил "Болонью"
Голы Алексиса Макаллистера и Мохамеда Салаха обеспечили "Ливерпулю" победу 2:0 в не самом простом матче против "Болоньи" в Лиге Чемпионов.
В стартовый состав "красных" вернулся оправившийся после болезни Дарвин Нуньес, заменив Диогу Жоту.
Уже на девятой минуте Тайс Даллинга закатил мяч в ворота "Ливерпуля", однако хозяев спас офсайд — гол не был засчитан.
Ответ "красных" последовал на 11-й минуте, когда Мохамед Салах с угла штрафной площади выполнил заброс к воротам, а Алексис Макаллистер ногой переправил мяч в сетку с метра — 1:0.
На 16-й минуте Нуньес реализовал выход один на один по центру, однако арбитры зафиксировали офсайд.
На 28-й минуте "Болонья" снова показала зубы — удар Дана Ндойе с рикошетом пришелся в перекладину. Прошло еще четыре минуты, и Ндойе попал в штангу.
Гости заметно прибавили во второй половине первого тайма, и "Ливерпулю" пришлось больше думать об обороне собственных ворот, нежели о том, чтобы забить второй гол.
Во втором тайме хозяева принялись искать второй гол, действуя с оглядкой на свои ворота. Интрига сохранялась до 75-й минуты, когда Салах вошел в штрафную с правого фланга, сместился ближе к центру и пробил в дальний угол ворот — 2:0.
"Ливерпуль" легко и быстро забил первый гол, но дальше игра совсем не была легкой для "красных". "Болонья" опасно огрызалась, дважды попала в каркас ворот, и только гол Салаха во втором тайме успокоил гостей.
"Ливерпуль" (Англия) — "Болонья" (Италия) — 2:0 (1:0)
Голы: Макаллистер 11, Салах 75.
"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон (Цимикас 72), Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд (Брэдли 85), Макаллистер, Гравенберх, Диас (Гакпо 72), Собослаи (Джонс 86), Салах, Нуньес (Жота 61).
"Болонья": Скорупски, Миранда, Бекема (Казале 62), Лукуми, Пош, Моро, Фройлер (Фаббиан 84), Урбаньски (Эбишер 61), Ндойе (Айлинг-Джуниор 79), Даллинга (Кастро 79), Орсолини.
Предупреждения: Ван Дейк, Конате, Робертсон — Бекема.
02.10.2024 23:50
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