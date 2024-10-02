Сака: "Это может быть тот самый год"
Вингер "Арсенала" Букайо Сака чувствует, что его команда готова к завоеванию титула Премьер-Лиги в этом сезоне.
В двух предыдущих сезонах "Арсенал" финишировал вторым, уступая титул "Манчестер Сити".
Однако Сака чувствует, что этот сезон может сложиться для его клуба, последний раз выигрывавшего Премьер-Лигу еще в 2004 году, по-другому.
"Я не хочу чересчур подвергать нас давлению, но я думаю, это может быть тот самый год".
"Мы были близки в последние два года. Мы становимся ближе, и да, я надеюсь, это будет тот самый год".
"Внутри я полон желания. В предыдущие годы мы финишировали вторыми, но у меня есть этот дух, чтобы одержать победу в этом году, и я очень верю в себя", — сообщил Сака CBS Sports.
02.10.2024 23:00
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День (год) сурка, как говорится.
С чемпиком, ггейнеры...
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