Субименди не жалеет, что отверг "Ливерпуль"

Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Мартин Субименди опроверг слухи о том, что он жалеет о своем решении отказаться в "Ливерпуль".

Субименди считался трансферной целью номер один "Ливерпуля" минувшим летом, но в итоге Мартин решил остаться в родном "Реал Сосьедад".



На старте нового сезона "Реал Сосьедад" оказался вовлечен в борьбу за выживание в Ла Лиге, тогда как "Ливерпуль" в данный момент лидирует в Премьер-Лиге.



Недавно в испанской прессе появились слухи, что Субименди уже пожалел об отказе перейти в "Ливерпуль" и надеется на возобновление интереса "красных", однако Мартин уверяет, что по-прежнему счастлив в Сан-Себастьяне.



"Конечно, я не жалею. Я и не мог так подумать через четыре-пять матчей после начала сезона. Я принял свое решение, доверившись внутреннему чувству. Я подумал, так будет лучше всего, и результаты не влияют на меня".



"Я вижу потенциал в этой команде — вам достаточно посмотреть, как мы тренируемся. Я предвижу хороший сезон", — цитирует Субименди Sky Sports.