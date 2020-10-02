Субименди не жалеет, что отверг "Ливерпуль"

Мартин Субименди Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Мартин Субименди опроверг слухи о том, что он жалеет о своем решении отказаться в "Ливерпуль".

Субименди считался трансферной целью номер один "Ливерпуля" минувшим летом, но в итоге Мартин решил остаться в родном "Реал Сосьедад".

На старте нового сезона "Реал Сосьедад" оказался вовлечен в борьбу за выживание в Ла Лиге, тогда как "Ливерпуль" в данный момент лидирует в Премьер-Лиге.

Недавно в испанской прессе появились слухи, что Субименди уже пожалел об отказе перейти в "Ливерпуль" и надеется на возобновление интереса "красных", однако Мартин уверяет, что по-прежнему счастлив в Сан-Себастьяне.

"Конечно, я не жалею. Я и не мог так подумать через четыре-пять матчей после начала сезона. Я принял свое решение, доверившись внутреннему чувству. Я подумал, так будет лучше всего, и результаты не влияют на меня".

"Я вижу потенциал в этой команде — вам достаточно посмотреть, как мы тренируемся. Я предвижу хороший сезон", — цитирует Субименди Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Реал Сосьедад, Субименди

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 864

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 02.10.2024 23:24 # melwood-lfc
    Да да
    Как и Торрес))00

    (ответить)

  2. alexomck 02.10.2024 23:16 # alexomck
    Далбень. В 25 лет нужно уходить на повышение , тут ещё ЛФК приглашал к себе , там летом неразбериха была , кто будет играть третьего полузащитника рядом с Собо и Маком , а этот тормоз не стал зону кризисную команду, в которой уже добился максимума. Может и правильно , что не срослось с Мартином. Найдут кого получше, например , Бареллу.

    (ответить)

  3. reddebil 02.10.2024 22:40 # reddebil
    Далбень. В 25 лет нужно уходить на повышение , тут ещё ЛФК приглашал к себе , там летом неразбериха была , кто будет играть третьего полузащитника рядом с Собо и Маком , а этот тормоз не стал покидать кризисную команду, в которой уже добился максимума. Может и правильно , что не срослось с Мартином. Найдут кого получше, например , Бареллу.

    (ответить)

  4. electric 02.10.2024 22:05 # electric
    пидор, е6ало!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: