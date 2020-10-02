Субименди не жалеет, что отверг "Ливерпуль"
Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Мартин Субименди опроверг слухи о том, что он жалеет о своем решении отказаться в "Ливерпуль".
Субименди считался трансферной целью номер один "Ливерпуля" минувшим летом, но в итоге Мартин решил остаться в родном "Реал Сосьедад".
На старте нового сезона "Реал Сосьедад" оказался вовлечен в борьбу за выживание в Ла Лиге, тогда как "Ливерпуль" в данный момент лидирует в Премьер-Лиге.
Недавно в испанской прессе появились слухи, что Субименди уже пожалел об отказе перейти в "Ливерпуль" и надеется на возобновление интереса "красных", однако Мартин уверяет, что по-прежнему счастлив в Сан-Себастьяне.
"Конечно, я не жалею. Я и не мог так подумать через четыре-пять матчей после начала сезона. Я принял свое решение, доверившись внутреннему чувству. Я подумал, так будет лучше всего, и результаты не влияют на меня".
"Я вижу потенциал в этой команде — вам достаточно посмотреть, как мы тренируемся. Я предвижу хороший сезон", — цитирует Субименди Sky Sports.
02.10.2024 22:00
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Как и Торрес))00
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Далбень. В 25 лет нужно уходить на повышение , тут ещё ЛФК приглашал к себе , там летом неразбериха была , кто будет играть третьего полузащитника рядом с Собо и Маком , а этот тормоз не стал зону кризисную команду, в которой уже добился максимума. Может и правильно , что не срослось с Мартином. Найдут кого получше, например , Бареллу.
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Далбень. В 25 лет нужно уходить на повышение , тут ещё ЛФК приглашал к себе , там летом неразбериха была , кто будет играть третьего полузащитника рядом с Собо и Маком , а этот тормоз не стал покидать кризисную команду, в которой уже добился максимума. Может и правильно , что не срослось с Мартином. Найдут кого получше, например , Бареллу.
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пидор, е6ало!
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