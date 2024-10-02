Боссы "Саутгемптона" расходятся во мнении насчет увольнения Мартина

У руководителей "Саутгемптона" разошлись мнения насчет возможного увольнения главного тренера Расселла Мартина.

В прошлом сезоне Мартин привел "Саутгемптон" к победе в плей-офф Чемпионшипа, а в июле заключил со "святыми" новый трехлетний контракт.



Однако пребывание "Саутгемптона" в Премьер-Лиге пока не радует болельщиков. "Святые" лишь раз сыграли вничью, в остальных матчах уступив, и сейчас находятся в зоне вылета.



В шести первых матчах Премьер-Лиги подопечные Мартина забили только три гола — меньше всех в дивизионе.



По информации talkSPORT, Мартин сохраняет поддержку спортивного директора "Саутгемптона" Расмуса Анкерсена, который и привел 38-летнего англичанина из "Суонси" летом 2023. Однако владелец клуба Драган Солак помышляет о смене главного тренера.



Добавим, в ближайшую субботу "Саутгемптон" сыграет на выезде с "Арсеналом", после чего будет международный перерыв.