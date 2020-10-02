FA не контактировала с Клоппом, Поттером, Хау или Тухелем

FA до сих пор не контактировала с Юргеном Клоппом, Грэмом Поттером, Эдди Хау или Томасом Тухелом насчет работы главным тренером сборной Англии.

FA находится в поисках нового рулевого для английской сборной с середины июля, когда эту должность через два дня после поражения в финале Евро-2024 от Испании покинул Гарет Саутгейт.



По информации Sky Sports, Ассоциация до сих пор не обращалась к Клоппу, Поттеру, Хау или Тухелю, которые изначально назывались среди фаворитов на вакантный пост. При этом трое из этой четверки находятся без работы в данный момент.



Это обстоятельство играет на руку временно исполняющему обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли, под руководством которого родоначальники футбола одержали победы над Ирландией и Финляндией в прошлом месяцев.



Карсли уже подтвердил, что хотел бы получить свою работу на постоянной основе. Сейчас Ли готовится объявить заявку англичан на матчи против Греции и Финляндии в октябре.