Матеуш Нунеш арестован по подозрению в краже телефона

Матеуш Нунеш Полузащитник "Манчестер Сити" Матеуш Нунеш был арестован в Испании по подозрению в краже мобильного телефона у пожилого человека.

Ранее днем в испанской прессе появилась информация, что в прошлом месяце в Мадриде случился инцидент с участием звезды "Сити".

Утверждается, что Нунеш попытался украсть телефон у 58-летнего мужчины в туалете ночного клуба. Матеуш был задержан полицией и в наручниках доставлен в участок на допрос.

Официальный представитель полиции Мадрида подтвердил Reuters, что гражданин Португалии действительно был арестован 8 сентября и сейчас находится в ожидании суда.

Преступление, в котором подозревают Нунеша, квалифицируется как кража, потому что стоимость телефона превышает 300 евро.

Правда, английское издание Daily Mirror сообщает, что на самом деле Нунеш просто выбил телефон из рук мужчины, который его фотографировал, и не совершал попытку кражи.


Метки Манчестер Сити, Нунеш, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2024 19:00

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  1. ar7em 03.10.2024 02:35 # ar7em
    хотели руского поймать с жопой в говне, но поймали бородинского. в следующий раз повезет

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  2. leysan 02.10.2024 22:43 # leysan
    В Испании средь бела дня все кому не лень тырят телефоны - полиции пофиг, даже если сам поймаешь вора. А тут забеспокоились

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  3. geleviyzeleboba 02.10.2024 19:30 # geleviyzeleboba
    ахахах, типичный сосити, готовится к понижению в лиге ахахахахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахаааааааааааааааааа

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  4. chelsiukpro 02.10.2024 19:18 # chelsiukpro
    Почему он звезда Сити? Он простои лавочник в сити не чем не отметившись!

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  5. redwhitegun 02.10.2024 19:08 # redwhitegun
    Ахахах, бляяя)))

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  6. seagull77 02.10.2024 19:06 # seagull77
    А не кажется ли им, что этому человеку ну блять в последнюю очередь нужен телефон какого то старого маразматика.

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  7. electric 02.10.2024 19:04 # electric
    Е6аааааать шитюк бедный ))

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