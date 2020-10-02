Матеуш Нунеш арестован по подозрению в краже телефона

Полузащитник "Манчестер Сити" Матеуш Нунеш был арестован в Испании по подозрению в краже мобильного телефона у пожилого человека.

Ранее днем в испанской прессе появилась информация, что в прошлом месяце в Мадриде случился инцидент с участием звезды "Сити".



Утверждается, что Нунеш попытался украсть телефон у 58-летнего мужчины в туалете ночного клуба. Матеуш был задержан полицией и в наручниках доставлен в участок на допрос.



Официальный представитель полиции Мадрида подтвердил Reuters, что гражданин Португалии действительно был арестован 8 сентября и сейчас находится в ожидании суда.



Преступление, в котором подозревают Нунеша, квалифицируется как кража, потому что стоимость телефона превышает 300 евро.



Правда, английское издание Daily Mirror сообщает, что на самом деле Нунеш просто выбил телефон из рук мужчины, который его фотографировал, и не совершал попытку кражи.