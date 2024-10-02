Анонс матча "Ливерпуль" — "Болонья"

Дарвин Нуньес В своем втором матче по новому формату Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет дома с итальянской "Болоньей".

"Ливерпуль" уже имеет в своем активе три очка, стартовав в Лиге Чемпионов с волевой победы 1:3 в гостях у другой итальянской команды, "Милана".

С тех пор "Ливерпуль" успех победить "Борнмут" и "Вулверхэмптон" в Премьер-Лиге, став единоличны лидером английского первенства.

- Это будет первая встреча "Ливерпуля" и "Болоньи". Прежде "красные" играли с девятью другими итальянскими командами в еврокубках.

- "Болонья" играла против трех английских команд в еврокубках, но последний раз это случалось еще в 2002 году против "Фулхэма" в Кубке Интертото.

- В рамках еврокубков команды из Италии одержали семь побед над "Ливерпулем" на "Энфилде" — больше, чем из какой-либо другой страны, помимо Испании (также 7).

- "Ливерпуль" проиграл три из пяти последних домашних матчей против итальянских команд (2 победы).

- "Ливерпуль" выиграл все 10 последних матчей группового этапа европейских турниров на "Энфилде", в девяти последних забивая два или более гола каждый раз.

- "Болонья" нанесла 19 ударов в матче первого тура против "Шахтера" но забить так и не смогла (0:0).

- Нападающий Мохамед Салах может стать первым игроком, забивавшим за "Ливерпуль" в пяти домашних матчах подряд элитного европейского турнира.

- Наставник "Болоньи" Винченцо Итальяно уже имеет опыт игры с английском командой, уступив с "Фиорентиной" "Вест Хэму" в финале Лиги Конференций в 2023 году.

В этом матче "Ливерпуль" будет лишен своего итальянского новичка Федерико Кьезы, у которого возникли небольшие проблемы со здоровьем. А вот Диогу Жота должен поправиться к вечеру среды.

Лига Чемпионов. 2-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — "Болонья" (Италия)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Болонья, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 771

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. seagull77 02.10.2024 19:10 # seagull77
    Ну вот насколько нужно быть аутистом, что бы в серьёз верить в проигрыш Ливерпуля? Даже блять щельсипук 88 ( а это одно из самых тупых существ на данном сайте) не настолько пустоголовый.

    (ответить)

  2. electric 02.10.2024 19:01 # electric
    КНЯЗИ будут на троне!!!

    (ответить)

  3. hammersmith 02.10.2024 18:55 # hammersmith
    колбасное дерби

    (ответить)

  4. meshuggah 02.10.2024 18:12 # meshuggah
    Ахахах меха норм ссыт подзалюпникам в рот

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: