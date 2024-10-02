Анонс матча "Астон Вилла" — "Бавария"

В среду вечером "Астон Вилла" проведет свой первый с 1983 года домашний матч в элитном европейском турнире, сыграв против "Баварии".

"Вилла" стартовала в Лиге Чемпионов с уверенной победы 0:3 над "Янг Бойз", тогда "как "Бавария" вдоволь порезвилась с загребским "Динамо", сокрушив своего соперника со счетом 9:2.



"Вилла" подходит к этому матчу, занимая пятое место в Премьер-Лиге, где в минувший уикенд команда Унаи Эмери сыграла вничью 2:2 в гостях у новичка дивизиона "Ипсвича".



- Это будет только вторая встреча "Виллы" и "Баварии" после финала Кубка европейских чемпионов 1982 года, когда "вилланы" одержали победу 1:0.



- "Бавария" проиграла только один из 10 последних матчей Лиги Чемпионов против английских команд (7 побед, 2 ничьи) — 3:0 от "Манчестер Сити" в 1/4 финала в сезоне 2022/23.



- За свою тренерскую карьеру Эмери дважды побеждал "Баварию" в Лиге Чемпионов — 3:0 с ПСЖ в сентябре 2017 и 1:0 с "Вильярреалом" в апреле 2022.



- Трижды победить "Баварию" с тремя различными командами в Лиге Чемпионов удавалось только Жозе Моуриньо ("Челси", "Интер" и "Реал").



- "Бавария" не выиграла ни одного из трех последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (1 ничья, 2 поражения).



- Эмери проиграл только три из 20 последних матчей Лиги Чемпионов за пределами плей-офф (13 побед, 4 ничьи).



- "Бавария" нанесла 19 ударов в створ против загребского "Динамо" в первом туре, и это рекорд для матча Лиги Чемпионов.



- В своих шести матчах за карьеру на "Вилла Парк" нападающий "Баварии" Харри Кейн забил пять голов и отдал две результативные передачи.



В лазарете "Виллы" остаются Тайрон Мингс и Бубакар Камара. Мэтти Кэш вернулся к тренировкам после пяти недель отсутствия с травмой задней поверхности бедра, но участия в этом матче не примет.



Лига Чемпионов. 2-й тур

"Астон Вилла" (Англия) — "Бавария" (Германия)

Бирмингем. Стадион "Вилла Парк". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз