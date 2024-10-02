Анонс матча "Астон Вилла" — "Бавария"

Олли Уоткинс и Харри Кейн В среду вечером "Астон Вилла" проведет свой первый с 1983 года домашний матч в элитном европейском турнире, сыграв против "Баварии".

"Вилла" стартовала в Лиге Чемпионов с уверенной победы 0:3 над "Янг Бойз", тогда "как "Бавария" вдоволь порезвилась с загребским "Динамо", сокрушив своего соперника со счетом 9:2.

"Вилла" подходит к этому матчу, занимая пятое место в Премьер-Лиге, где в минувший уикенд команда Унаи Эмери сыграла вничью 2:2 в гостях у новичка дивизиона "Ипсвича".

- Это будет только вторая встреча "Виллы" и "Баварии" после финала Кубка европейских чемпионов 1982 года, когда "вилланы" одержали победу 1:0.

- "Бавария" проиграла только один из 10 последних матчей Лиги Чемпионов против английских команд (7 побед, 2 ничьи) — 3:0 от "Манчестер Сити" в 1/4 финала в сезоне 2022/23.

- За свою тренерскую карьеру Эмери дважды побеждал "Баварию" в Лиге Чемпионов — 3:0 с ПСЖ в сентябре 2017 и 1:0 с "Вильярреалом" в апреле 2022.

- Трижды победить "Баварию" с тремя различными командами в Лиге Чемпионов удавалось только Жозе Моуриньо ("Челси", "Интер" и "Реал").

- "Бавария" не выиграла ни одного из трех последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (1 ничья, 2 поражения).

- Эмери проиграл только три из 20 последних матчей Лиги Чемпионов за пределами плей-офф (13 побед, 4 ничьи).

- "Бавария" нанесла 19 ударов в створ против загребского "Динамо" в первом туре, и это рекорд для матча Лиги Чемпионов.

- В своих шести матчах за карьеру на "Вилла Парк" нападающий "Баварии" Харри Кейн забил пять голов и отдал две результативные передачи.

В лазарете "Виллы" остаются Тайрон Мингс и Бубакар Камара. Мэтти Кэш вернулся к тренировкам после пяти недель отсутствия с травмой задней поверхности бедра, но участия в этом матче не примет.

Лига Чемпионов. 2-й тур
"Астон Вилла" (Англия) — "Бавария" (Германия)
Бирмингем. Стадион "Вилла Парк". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Астон Вилла, Бавария, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. godcapper 02.10.2024 17:16 # godcapper
    Здарова парни, все закончится уже довольно скоро. Хохлы исчезнут, ассимилируются с поляками, тайцами, или с прочим биомусором. Россия будет стоять как и стояла веками. Злоба пройдёт, лет через 80 как было с немцами. И все будут с умилением вспоминать как русские победили какую то очередную инородную кисту. Впрочем сравнение с третьим рейхом, это очень большой комплимент, этим не далёким. Третий рейх это было великое и могущественное государство. Которое придумало фау 2, имело подлодки, научные достижения в медицине, отдел аненербе который контролировал все. Каклы это же просто сборище тупых крестьян, которых закидали деньгами и туповатыми идеями в которые могут поверить только микроцефалы

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  2. amirhan-gurazhev 02.10.2024 17:14 # amirhan-gurazhev
    астон вила легендарнее ливерпуля? почему новость раньше ливерпуля?

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  3. ratamahatta 02.10.2024 17:11 # ratamahatta
    АВ за счет величия победит

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