Тен Хаг не видит повода для паники

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не паникует и уверен в улучшении ситуации с игрой своей команды.

"Юнайтед" проиграл половину из шести первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, включая домашние поражения 0:3 от "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". Также "красные дьяволы" стартовали лишь с ничейного результата в Лиге Европы (1:1 против "Твенте" дома).



Кажется, над Тен Хагом сгущаются тучи, но сам Эрик совершенно этого не чувствует и верит в свой успех.



"Мы добьемся успеха в этом сезоне. Нет ничего простого, но нет и ничего, из-за чего мне следовало бы паниковать. Мы можем уладить свои проблемы, эта команда может это уладить".



"Я не думаю о своем будущем, я не суечусь. Летом мы создали сплоченные отношения с владельцами и руководством. Мы пришли к соглашению, которое все мы поддержали".



"Мы знаем, что наша стратегия заключается в приглашении молодых игроков в переходный период. Они также знают, что во всех шести моих последних сезонах к маю у меня всегда были трофеи, и именно к этому мы стремимся", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.