Маккарти раскритиковал Тен Хага и игроков МЮ

Бенни Маккарти Бывший член тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" Бенни Маккарти раскритиковал главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага и его игроков.

До своего ухода из "Юнайтед" минувшим летом Маккарти провел два сезона в качестве ассистента Тен Хага.

В первую очередь Маккарти был сосредоточен на работе с нападающими, и преображение Маркуса Рэшфорда в сезоне 2022/23 считается заслугой Бенни.

По мнению Маккарти, Тен Хагу не хватает страсти, чтобы с успехом тренировать большой клуб, а игроков "Юнайтед" Бенни обвиняет в недостаточной самоотдаче.

"Я убежден, что в современном футболе игроки хотят видеть чуть больше страсти в своем тренере. Им нужно чувствовать, что тренер рядом и хочет сражаться вместе с ними".

"Я чувствовал, что в плане тактики Эрик соответствует высшему уровню. Ему слегка не хватает этого огня, этой страсти. В этом мы отличаемся, он и я".

"Эо была одной из сложностей, с которыми команда и игроки столкнулись".

"А если бы некоторые игроки "Манчестер Юнайтед" обладали тем, что есть у Бруну (Фернандеша) и Диогу (Далота), то добиваться хороших результатов было бы проще. Они оба тренировались с невероятной концентрацией, выкладываясь без остатка. Некоторые другие этого не делали".

"Это ограничило прогресс "Юнайтед", потому что некоторые игроки не тренировались в полную силу. Даже в матчах, статистика показывала, что некоторые игроки играли на пике своих возможностей, а другие — слегка ниже", — цитирует Маккарти Daily Mail.


Метки Маккарти, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2024 14:00

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