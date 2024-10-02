Эмери хочет дать бой "Баварии"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что хочет дать бой "Баварии" в домашнем матче Лиги Чемпионов.

В среду вечером "Вилла Парк" примет матч элитного европейского соревнования впервые с поражения от "Ювентуса" в 1/4 финала в 1983 году.



Также это будет повторение финала Кубка европейских чемпионов 1982 года, когда "Вилла" одержала знаменитую победу над "Баварией".



Эмери понимает, насколько важен этот матч для болельщиков, и надеется, что его команда не ударит в грязь лицом. Статус андердога ничуть не беспокоит Унаи.



"Мы очень рады противостоять "Баварии" дома, и я надеюсь, мы сможем насладиться завтрашним матчем, дать бой и показать свою лучшую игру".



"Это особенный, особенный матч для каждого".



"Мы мотивированы выступить хорошо в этом новом соревновании, и нам не терпится сыграть перед своими болельщиками на "Вилла Парк" завтра — также помня о финале, который "Вилла" сыграла против "Баварии" 42 года назад".



"Конечно, это одна из лучших команд в мире и фаворит на победу в соревновании вместе с тремя-четырьмя другими командами".



"Мы очень мотивированы своим возвращением в Европу, и "Астон Вилла" не играла с "Баварией" 40 лет. Думаю, Европа — это очень, очень важно и очень, очень сложно. Теперь это наш вызов".



"Завтра они будут фаворитами — и с большим перевесом. Но я хочу дать им бой", — цитирует Эмери The Independent.