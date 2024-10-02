"Ньюкасл" готов вернуться за Калверт-Левином в январе

"Ньюкасл" может возобновить свой интерес к нападающему "Эвертона" Доминику Калверт-Левину в зимнее трансферное окно.

"Ньюкасл" имеет давний интерес к Калверт-Левину и очередной раз пытался заполучить Доминика минувшим летом.



Летом "Ньюкасл" оказался не готов заплатить 40 миллионов фунтов, в которые "Эвертон" оценил 27-летнего игрока сборной Англии.



Главный тренер "Ньюкасл" Эдди Хау остается большим поклонником Калверт-Левина, и на "Сент-Джеймс Парк" ожидают, что в январе "Эвертон" будет сговорчивее, потому что к тому времени у Доминика останется только полгода по контракту, сообщает talkSPORT.



В данный момент переговоры "Ньюкасла" с Калверт-Левином о продлении сотрудничества поставлены на паузу, однако ситуация может измениться, если "Эвертон" обретет новых владельцев.



Добавим, Калверт-Левин забил два гола и отдал одну результативную передачу в шести первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.