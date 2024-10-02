Фергюсон выступает за приглашение Аллегри в МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон выступает за приглашение бывшего главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в клуб с "Олд Траффорд".

Будущее нынешнего наставника "Юнайтед" Эрика Тен Хага оказалось под большим вопросом после домашнего поражения 0:3 от "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье.



Ожидается, что в ближайший международный перерыв, до которого "красным дьяволам" остается сыграть против "Порту" и "Астон Виллы", руководство клуба примет решение насчет дальнейшей судьбы Тен Хага.



С приходом на место Тен Хага связывают Грэма Поттера, Гарета Саутгейта, Томаса Тухеля и Симоне Индзаги, однако La Gazzetta dello Sport сообщает, что привлекательным вариантом для "Юнайтед" выглядит Аллегри.



Утверждается, что Аллегри обрел "исключительного попечителя на своей стороне" в лице Фергюсона, который остается авторитетной фигурой в "Юнайтед" после ухода на пенсию в 2013 году.



Итальянское издание подчеркивает, что Аллегри обладает "способностью адаптироваться к самым сложным ситуациям в управлении раздевалкой".



57-летний Аллегри был уволен из "Ювентуса" спустя считанные дни после завоевания Кубка Италии в прошлом сезоне.