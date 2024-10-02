Фергюсон выступает за приглашение Аллегри в МЮ
Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон выступает за приглашение бывшего главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в клуб с "Олд Траффорд".
Будущее нынешнего наставника "Юнайтед" Эрика Тен Хага оказалось под большим вопросом после домашнего поражения 0:3 от "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье.
Ожидается, что в ближайший международный перерыв, до которого "красным дьяволам" остается сыграть против "Порту" и "Астон Виллы", руководство клуба примет решение насчет дальнейшей судьбы Тен Хага.
С приходом на место Тен Хага связывают Грэма Поттера, Гарета Саутгейта, Томаса Тухеля и Симоне Индзаги, однако La Gazzetta dello Sport сообщает, что привлекательным вариантом для "Юнайтед" выглядит Аллегри.
Утверждается, что Аллегри обрел "исключительного попечителя на своей стороне" в лице Фергюсона, который остается авторитетной фигурой в "Юнайтед" после ухода на пенсию в 2013 году.
Итальянское издание подчеркивает, что Аллегри обладает "способностью адаптироваться к самым сложным ситуациям в управлении раздевалкой".
57-летний Аллегри был уволен из "Ювентуса" спустя считанные дни после завоевания Кубка Италии в прошлом сезоне.
02.10.2024 11:00
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Последние комментарии:
Старый поехавший дед. От маразма уже крыша едет.
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11 челобосов будут весь матч сидеть в защите. Счет 0-0 будет с топ 15-20 командами. Ну зато потом можно писать что мю в защите хорошо играет мало пропускает
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Хороший тренер для МЮ. Ферги молодец, видно, что ему не похер на клуб и фанатов.
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Сидел бы на пенсии и не высовывался лучше. Одного он уже пригласил.
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Дадада это даже круче Саутгея, давай красноносый топи этот унитаз!!
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