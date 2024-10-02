Слот: "Мы еще не играли против команд топ-уровня"

Арне Слот Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что в новом сезоне его команда пока не сталкивалась с серьезными испытаниями, отказавшись причислять к таковым выезд к "Манчестер Юнайтед".

После шести первых туров "Ливерпуль" является единоличным лидером Премьер-Лиги. Мерсисайдцы одержали пять побед, включая 0:3 в гостях у "Юнайтед".

Однако Слот не обольщается этими успехами против "команд из нижней части таблицы" и призывает "Ливерпуль" улучшить свою игру.

"Одна из причин, почему мы можем вести борьбу, заключается в том, что у нас много мастерства. Также я вижу высокую сплоченность в команде".

"Когда мы забиваем, я вижу, что игроки, которых нет на поле, по-настоящему радуются с нами голам и победам. Это позитивные вещи. Но также я вижу вещи, которые мы определенно должны улучшить, если хотим остаться там, где мы находимся, учитывая график матчей впереди".

"Как я уже говорил, каждый матч в Премьер-Лиге сложен, но все рассказывали мне, что команда топ-уровня немного сложнее, чем команда из низов лиги. Это объяснимо, но пока нам не доводилось противостоять таким командам".

"Поэтому мы должны прибавить, но одна из причин, почему мы можем остаться на вершине, заключается в том, что у нас много игроков с большим индивидуальным мастерством", — цитирует Слота Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Слот

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2024 09:00

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  1. high-malvern 02.10.2024 16:57 # high-malvern
    Е6ать, наверное ебла скорчились у всяких Дуайт Йорков и Энди Коулов, от слов лысого шарлатана из Ливерпуля.

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  2. shadow-- 02.10.2024 14:06 # shadow--
    Помойке давно пора очищение чемпионшипом пройти

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  3. kybi4eskoee6lo 02.10.2024 12:47 # kybi4eskoee6lo
    Миша, ёбaный жулик, ещё и фотку поставил топовую. Тут плюс тебе, пидрюга, заслужил.

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  4. lexa-arsenal 02.10.2024 11:20 # lexa-arsenal
    пискнул на омегу

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  5. redwhitegun 02.10.2024 10:45 # redwhitegun
    Ничего такого он и не сказал, все по факту. Страшно осознавать, что Юнайтед едет на Вилла Парк и не будет там фаворитом. Более того, им там пизда, скорее всего)

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  6. seagull77 02.10.2024 10:40 # seagull77
    Норм обоссал колхозников

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  7. arsenig 02.10.2024 10:33 # arsenig
    Обоссал знатно

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  8. gameboy 02.10.2024 09:40 # gameboy
    Слот нашёл слабое лысое звено в аплчке и начинает майндгеймс

    Ну не знаю, это как самых слабых во дворе бить что-ли

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