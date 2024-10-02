Слот: "Мы еще не играли против команд топ-уровня"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что в новом сезоне его команда пока не сталкивалась с серьезными испытаниями, отказавшись причислять к таковым выезд к "Манчестер Юнайтед".

После шести первых туров "Ливерпуль" является единоличным лидером Премьер-Лиги. Мерсисайдцы одержали пять побед, включая 0:3 в гостях у "Юнайтед".



Однако Слот не обольщается этими успехами против "команд из нижней части таблицы" и призывает "Ливерпуль" улучшить свою игру.



"Одна из причин, почему мы можем вести борьбу, заключается в том, что у нас много мастерства. Также я вижу высокую сплоченность в команде".



"Когда мы забиваем, я вижу, что игроки, которых нет на поле, по-настоящему радуются с нами голам и победам. Это позитивные вещи. Но также я вижу вещи, которые мы определенно должны улучшить, если хотим остаться там, где мы находимся, учитывая график матчей впереди".



"Как я уже говорил, каждый матч в Премьер-Лиге сложен, но все рассказывали мне, что команда топ-уровня немного сложнее, чем команда из низов лиги. Это объяснимо, но пока нам не доводилось противостоять таким командам".



"Поэтому мы должны прибавить, но одна из причин, почему мы можем остаться на вершине, заключается в том, что у нас много игроков с большим индивидуальным мастерством", — цитирует Слота Daily Mirror.