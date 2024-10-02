Гвардиола признал, что Гюндоган провалил матч с "Ньюкаслом"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его полузащитник Илкай Гюндоган провалил матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувший уикенд.

Накануне вечером Гюндоган забил свой первый гол после возвращения в "Сити" из "Барселоны", поучаствовав в разгроме "Слована" в Лиге Чемпионов (0:4).



Против "Слована" Гвардиола дал Гюндогану возможность реабилитироваться за неудачный выезд на "Сент-Джеймс Парк", где "горожане" потеряли два очка (1:1), а 33-летний немец провел свой, возможно, худший матч за клуб.



"Мы знаем, что он способен на это. Он силен духом. Он не лучшим образом провел матч против "Ньюкасла". Возможно, то был один из его худших матчей, что я видел от него в последние восемь или девять лет, но подобное случается. Поэтому он должен играть".



"Он так умен, и он провел великолепный матч сегодня, действуя на позиции опорного полузащитника", — сообщил Гвардиола TNT Sports.