"Ньюкасл" вышел на "Челси" в Кубке Лиги

Фабиан Шер "Ньюкасл" вышел в четвертый раунд Кубка Лиги, одержав домашнюю победу 1:0 над "Уимблдоном" из Лиги Два.

Изначально этот матч должен был состояться на поле "Уимблдона", однако газон стадиона команды четвертого дивизиона сильно пострадал из-за дождя.

Матч был перенесен на "Сент-Джеймс Парк", где "Ньюкасл" победил благодаря пенальти, заработанному Мигелем Альмироном и реализованному Фабианом Шером.

В четвертом раунде "сорокам" предстоит сыграть дома против "Челси".

"Ньюкасл" — "Уимблдон" — 1:0 (1:0)

Гол: Шер 45 (пен).

"Ньюкасл": Дубравка (Влаходимос 45), Ливраменто, Крафт (Холл 62), Шер (Берн 90), Келли, Жоэлинтон (Гордон 62), Уиллок, Лонгстафф, Альмирон, Осула, Барнс (Гимараэс 45).


Метки Кубок Лиги, Ньюкасл, Уимблдон

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2024 23:50

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