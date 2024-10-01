"Ньюкасл" вышел на "Челси" в Кубке Лиги

"Ньюкасл" вышел в четвертый раунд Кубка Лиги, одержав домашнюю победу 1:0 над "Уимблдоном" из Лиги Два.

Изначально этот матч должен был состояться на поле "Уимблдона", однако газон стадиона команды четвертого дивизиона сильно пострадал из-за дождя.



Матч был перенесен на "Сент-Джеймс Парк", где "Ньюкасл" победил благодаря пенальти, заработанному Мигелем Альмироном и реализованному Фабианом Шером.



В четвертом раунде "сорокам" предстоит сыграть дома против "Челси".



"Ньюкасл" — "Уимблдон" — 1:0 (1:0)



Гол: Шер 45 (пен).



"Ньюкасл": Дубравка (Влаходимос 45), Ливраменто, Крафт (Холл 62), Шер (Берн 90), Келли, Жоэлинтон (Гордон 62), Уиллок, Лонгстафф, Альмирон, Осула, Барнс (Гимараэс 45).