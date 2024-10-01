"Ливерпуль" может перехватить Брантуэйта в январе

"Ливерпуль" может уже в январе приобрести защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.

Минувшим летом главным и единственным претендентом на Брантуэйта был "Манчестер Юнайтед", который сделал несколько предложений по Джарраду, но все они были отклонены "Эвертоном".



В итоге "Юнайтед" укрепил свой центр обороны с помощью Лени Йоро и Маттейса Де Лигта. При этом "красные дьяволы" сохраняют интерес к Брантуэйту, учитывая неопределенность с будущим Харри Магуайра и Виктора Линделефа, а также истекающий в конце сезона контракт Джонни Эванса.



"Юнайтед" планирует вернуться за оцениваемым в 70 миллионов фунтов Брантуэйтом следующим летом, однако Daily Mail утверждает, что Джаррад может покинуть "Эвертон" раньше.



По информаци издания, с немалой вероятностью приобрести 22-летнего игрока сборной Англии в зимнее окно попытается "Ливерпуль", который до сих пор не восполнил потерю Жоэля Матипа.



"Юнайтед" едва ли сможет побороться за Брантуэйта в январе из-за ограничений, связанных с финансовым фейр-плей. Кроме того, сейчас в приоритете у "красных дьяволов" усиление нападения.