"Ливерпуль" может перехватить Брантуэйта в январе

Джаррад Брантуэйт "Ливерпуль" может уже в январе приобрести защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.

Минувшим летом главным и единственным претендентом на Брантуэйта был "Манчестер Юнайтед", который сделал несколько предложений по Джарраду, но все они были отклонены "Эвертоном".

В итоге "Юнайтед" укрепил свой центр обороны с помощью Лени Йоро и Маттейса Де Лигта. При этом "красные дьяволы" сохраняют интерес к Брантуэйту, учитывая неопределенность с будущим Харри Магуайра и Виктора Линделефа, а также истекающий в конце сезона контракт Джонни Эванса.

"Юнайтед" планирует вернуться за оцениваемым в 70 миллионов фунтов Брантуэйтом следующим летом, однако Daily Mail утверждает, что Джаррад может покинуть "Эвертон" раньше.

По информаци издания, с немалой вероятностью приобрести 22-летнего игрока сборной Англии в зимнее окно попытается "Ливерпуль", который до сих пор не восполнил потерю Жоэля Матипа.

"Юнайтед" едва ли сможет побороться за Брантуэйта в январе из-за ограничений, связанных с финансовым фейр-плей. Кроме того, сейчас в приоритете у "красных дьяволов" усиление нападения.


Метки Брантуэйт, Ливерпуль, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2024 23:00

Количество просмотров Просмотров: 613

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 01.10.2024 23:06 # hammersmith
    "Ливерпуль" может перехватить Брантуэйта, пока имбецилси может перехватить (и перехватит) хуйца.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: