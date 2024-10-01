Каррагер раскритиковал Де Лигта за игру против "Тоттенхэма"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал защитника "Манчестер Юнайтед" Маттейса Де Лигта за игру против "Тоттенхэма".

По мнению Каррагера, купленный у "Баварии" за 43 миллиона фунтов Де Лигт частично повинен в первом пропущенном "Юнайтед" голе. Маттейс не смог догнать Микки Ван де Вена, с прострела которого Бреннан Джонсон и отправил мяч в ворота.



"Остальная оборона ужасна, и так было каждый раз, когда они теряли мяч. Но где Де Лигт? Правый защитник должен был прийти на помощь, но посмотрите, где Де Лигт! Нужно было с этим разбираться".



"В каждой ситуации в этом первом тайме — в случае с двумя моментами и голом — Де Лигт не справлялся. Они купили его за огромные деньги летом. Он постоянно оказывался вне позиции, поэтому ему приходилось лететь в борьбу, а это приводит к желтым или красным карточкам", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.



