Каррагер раскритиковал Де Лигта за игру против "Тоттенхэма"

Маттейс Де Лигт Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал защитника "Манчестер Юнайтед" Маттейса Де Лигта за игру против "Тоттенхэма".

По мнению Каррагера, купленный у "Баварии" за 43 миллиона фунтов Де Лигт частично повинен в первом пропущенном "Юнайтед" голе. Маттейс не смог догнать Микки Ван де Вена, с прострела которого Бреннан Джонсон и отправил мяч в ворота.

"Остальная оборона ужасна, и так было каждый раз, когда они теряли мяч. Но где Де Лигт? Правый защитник должен был прийти на помощь, но посмотрите, где Де Лигт! Нужно было с этим разбираться".

"В каждой ситуации в этом первом тайме — в случае с двумя моментами и голом — Де Лигт не справлялся. Они купили его за огромные деньги летом. Он постоянно оказывался вне позиции, поэтому ему приходилось лететь в борьбу, а это приводит к желтым или красным карточкам", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.




Метки Де Лигт, Каррагер, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2024 22:00

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  1. kukuku 02.10.2024 02:57 # kukuku
    Лысый притащил своих днарей из аякса и сливает мю в унитаз. Чемпионат нидерландов слабое дно на уровне фнл

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