Фернандеш выиграл апелляцию на свое удаление против "Тоттенхэма"

Бруну Фернандеш Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш добился отмены своей красной карточки против "Тоттенхэма" благодаря апелляции.

Напомним, Фернандеш был удален незадолго до перерыва проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье (0:3), когда счет еще был 0:1.

Рефери Крис Кавана предъявил Фернандешу прямую красную карточку за грубый фол против Джеймса Мэддисона, хотя после матча португальский полузащитник уверял, что не коснулся соперника шипами.

Поскольку Фернандеш был изгнан с поля за грубую игру, Бруну грозила дисквалификация на три матча — против "Астон Виллы", "Брентфорда" и "Вест Хэма".

Мнения публики насчет удаления Фернандеша разделились, однако независимая комиссия согласилась с доводами "Юнайтед" и оправдала Бруну, сочтя решение Каваны ошибочным.


Метки FA, дисквалификации, Кавана, Манчестер Юнайтед, рефери, Тоттенхэм, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2024 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1678

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  1. skydreams 01.10.2024 21:32 # skydreams
    реально красная левая

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  2. ilovemanutd 01.10.2024 21:30 # ilovemanutd
    Мнение разделилось? У судей должно быть одинаковое представление о том, где красная, а где нет, хотя бы приблизительно. Комиссия же из футбольных судей состоит?

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  3. kojan 01.10.2024 21:26 # kojan
    ждём заявления Хага, не выгнали бы, не проиграли бы...

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  4. narcot 01.10.2024 21:09 # narcot
    В такой ситуации не помешает месячный бан судьишке

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