Фернандеш выиграл апелляцию на свое удаление против "Тоттенхэма"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш добился отмены своей красной карточки против "Тоттенхэма" благодаря апелляции.
Напомним, Фернандеш был удален незадолго до перерыва проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье (0:3), когда счет еще был 0:1.
Рефери Крис Кавана предъявил Фернандешу прямую красную карточку за грубый фол против Джеймса Мэддисона, хотя после матча португальский полузащитник уверял, что не коснулся соперника шипами.
Поскольку Фернандеш был изгнан с поля за грубую игру, Бруну грозила дисквалификация на три матча — против "Астон Виллы", "Брентфорда" и "Вест Хэма".
Мнения публики насчет удаления Фернандеша разделились, однако независимая комиссия согласилась с доводами "Юнайтед" и оправдала Бруну, сочтя решение Каваны ошибочным.
01.10.2024 21:00
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Последние комментарии:
реально красная левая
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Мнение разделилось? У судей должно быть одинаковое представление о том, где красная, а где нет, хотя бы приблизительно. Комиссия же из футбольных судей состоит?
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ждём заявления Хага, не выгнали бы, не проиграли бы...
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В такой ситуации не помешает месячный бан судьишке
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